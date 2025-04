Farías saca pecho y advierte tras empatar con Tolima: “Junior es un equipo maduro”

César Farías valoró el rendimiento del equipo en una plaza difícil como la de Ibagué

El entrenador venezolano habló en rueda de prensa posterior al empate y dejó claro que, pese a que las condiciones de su equipo eran más complicadas que las del rival, por el desplazamiento que tuvo que realizar a Ibagué y venir de jugar en Pasto ante un Tolima más descansado que no jugó la fecha pasada, tuvo las ocasiones más claras para irse arriba en el marcador.

“Llevamos la pelota en el primer tiempo al área dos veces, que si bien no resolvimos, siempre que le llegue a (Carlos) Bacca es peligro. Luego Yimmi (Chará) no pudo definir bien en un centro. Tuvimos la intención con equilibrio de ganar el partido. Justo o no, ese es el resultado. Las condiciones eran desfavorables para nosotros ante un rival que viene de ganar tres partidos seguidos, que viene haciendo bien las cosas. Fue un partido duro en el que tuvimos la respuesta acorde”, dijo Farías.

“Acá está a 1.200 metros de altura y para nosotros es una influencia. Sin embargo, los jugadores tuvieron respuesta, dividimos la posesión, completamos más pases nosotros. Estuvimos mejor en la expectativa de gol. Las grandes chances la tuvimos nosotros con Castrillón. El arquero atajó la del ‘Tití’ (Rodríguez), la de (Bryan) Castrillón, los dos cabezazos de (Guillermo) Paiva que normalmente liquida”, agregó el DT.

De igual manera, el entrenador venezolano se refirió sobre algunas críticas acerca del estilo de juego del Junior, asegurando que el liderato del torneo no es casualidad y que las formas de lograr los resultados son muy subjetivas.

“No creo que ningún equipo que vaya de primero y que produzca situaciones de gol sea por suerte. Hay creencias y hay circunstancias que tienen un razonamiento que uno debe profundizar más. Este equipo ya tiene seis partidos con más del 60% de posesión y no es fácil en el fútbol colombiano porque es muy parejo. Ahorita veía a Héctor Fabio (Báez) y a José María Pazo felices porque llevamos 13 de 18 puntos de visitantes. En la altura hemos ganado una buena cantidad de puntos”, afirmó Farías.

“A uno le gusta su señora y a los demás no. Yo respeto cada uno de los gustos de todos. Pero no creo que un equipo que esté de primero tenga sinsabores. Estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, estamos contentos porque este es un equipo maduro y que se hace fuerte en los cuatro tiempos. Este es un club que siempre te hace sufrir, los partidos son muy cerrados y tuvimos respuesta ante todas las circunstancias”, añadió el estratega.