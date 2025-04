Farías 'salió a cobrar' tras victoria de Junior: "Nadie me va a hacer creer que soy malo"

La fecha 11 de la Liga BetPlay se sigue disputando y en esta ocasión quienes se robaron el show fueron La Equidad y Junior de Barranquilla en el Estadio de Techo, escenario deportivo que tuvo que ver como la escuadra visitante se terminaba llevando los tres puntos con un jugador menos desde la primera parte del compromiso.

Junior ganó por la mínima diferencia gracias a una anotación de 'cariaco' González desde el punto penal y el resto del partido supieron administrar la pelota para que el marcador no lo pudieran dar vuelta a pesar de estar con solo 10 futbolistas, situación que dejó satisfecho al estratega venezolano, César Farías, quien cada vez más empieza a dar buenos resultados y demostrar que puede dirigir a un equipo grande como el 'tiburón'.

Junior se llevó tres puntos importantes de la capital del país y tuvo la oportunidad de ascender a los puestos más altos de la tabla de posiciones, quedando en la cuarta casilla con 22 unidades y acercándose cada vez más a la clasificación a los cuadrangulares, hecho que deja orgulloso a César Farías, quien habló de la "personalidad" que tuvieron los jugadores para asimilar el partido después de la expulsión y de la lluvia de críticas que ha recibido desde que llegó.

Hasta la expulsión tuvimos cinco situaciones de gol y no es fácil para un equipo que viene del nivel del mar a la altura. Sin embargo, con personalidad, jugadores que se atreven que se plantan en un bloque y se animan a tener la pelota y a arrastrar, marcar, llevamos muy bien el partido, aunque la finalización no fue buena. Somos críticos, pero también esa curva emocional, es normal que te digan que eres malo, pero está en nosotros creer eso. Nadie me va a hacer creer que soy malo. Tenemos que trabajar y lo hemos hecho en silencio.