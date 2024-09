Farías se cansó y se pronunció sobre supuesta indisciplina en Junior: "aquí no hay vagos"

Junior de Barranquilla vive un momento difícil en el segundo semestre de 2024, teniendo en cuenta la eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final y el irregular rendimiento demostrado tanto en Liga BetPlay como en Copa BetPlay.

Los malos resultados generaron la salida de Arturo Reyes del cargo de director técnico y el nombramiento del venezolano César Farías, quien ha aprovechado el aplazamiento de los partidos contra Deportivo Pereira y Atlético Nacional para realizar entrenamientos de doble jornada e implementar su idea en el plantel de jugadores.

César Farías acabó con los rumores

Después de la destitución de Arturo Reyes se dieron a conocer unos supuestos actos de indisciplina en Junior. César Farías se pronunció al respecto al asegurar que a él ningún futbolista le ha faltado.

“Yo no soy hombre de aclarar rumores. A mí no me ha faltado ningún jugador al entrenamiento, hablé con las personas que estaban a cargo y me dicen que un joven, que no fue convocado a un partido, fue a una fiesta. Eso fue antes que yo llegara”, afirmó en rueda de prensa.

Farías explicó que su deber como entrenador es ayudar al deportista.

Mi deber no es dañarle la carrera a nadie, sino ayudarle y hacerlo crecer como profesional dentro de la cancha”, dijo.

César Farías no necesita asistente técnico

Cuando fue presentado en Junior se dio a conocer que el cuadro rojiblanco estaba negociando con Faryd Mondragón para que cumpliera como asistente técnico de César Farías.

Sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo, por lo que se informó que Farías trabajaría sin ayudante.

Dicha versión fue desmentida por el venezolano, quien aseguró que él llegó a Junior con su equipo completo y ha recibido el respaldo de Fuad Char.

“Hay un personal muy bueno de planta del club. Yo vine con un asistente. Queríamos traer a alguien importante del fútbol colombiano, pero nuestro cuerpo de trabajo lo tenemos completo. A mí nunca me quisieron imponer nada”, explicó.