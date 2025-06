Farías señaló culpables de la derrota de Junior con América en cuadrangulares

César Farías criticó al árbitro

En su balance, César Farías también señaló los errores del árbitro central Diego Ruiz, a quien cuestionó por sus decisiones y por el tiempo de reposición que dio al final del compromiso.

"Yo hoy me siento perjudicado, por que cuando veo la acción, es la misma circunstancia que le hacen contacto y no es penal. Duele ver que el mismo foul sobre Didier no se pitío ni se revisó y comenzando se omitió el protocolo del VAR", afirmó.

Sobre el tiempo de reposición, Farías aseguró que "genera malestar" la diferencia de criterios en las decisiones.

El estratega venezolano cuestionó que a pesar de las interrupciones solo se agregaron seis minutos al final del compromiso.