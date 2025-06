Farías tomó drástica decisión con Junior: varias bajas sensibles confirmadas

Inicia la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y llega cargada de varias sorpresas, en donde se ven principalmente varios movimientos en las plantillas de los equipos, principalmente en la de Junior de Barranquilla, el cual llegará al Pascual Guerrero con significativas ausencias en el campo de juego para enfrentar a América de Cali.

Sin duda alguna el partido entre el equipo de Farías y el de Jorge Da Silva es uno de los más esperados en el Grupo A de los cuadrangulares, ya que ambos cuentan con un buen presente deportivo y con jugadores de lujo en sus nóminas. Sin embargo, para esta ocasión, el cuadro 'tiburón' llega con bajas bastante sensibles para asumir el partido, ya sea por decisión técnica o porque se encuentran en proceso de recuperación tras una lesión, tal como ocurre con Teófilo Gutiérrez .

Junior enfrentará a América con cuatro bajas sensibles

Junior debutó en esta nueva instancia de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay con agónico empate frente a Deportes Tolima en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Ahora, está obligado a sumar de a tres unidades en el partido ante América de Cali para no ceder terreno en la tabla de posiciones, aunque el panorama se ve bastante complejo tomando en cuenta las bajas con las que llegará al Pascual Guerrero.

César Farías sorprendió al dar a conocer que en la lista de jugadores convocados para la fecha 2 no están los nombres de dos figuras influyentes en la zona ofensiva como lo son Deiber Caicedo y José Enamorado, de quienes no se conoce un respectivo parte médico, lo que da a entender que fue decisión del estratega venezolano no contar con ellos.