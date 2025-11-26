Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 06:42
"Fecha 3, 7 puntos y punto invisible" Tolima ante el mejor panorama tras ganarle a Santa Fe
El conjunto pijao realmente jugó un partidazo en la capital frente a los cardenales.
Deportes Tolima salió fortalecido de su visita a Bogotá. El 2-1 sobre Santa Fe fue un partido con dos caras, un primer tiempo brillante y un segundo tiempo de resistencia tras la expulsión que obligó al equipo a jugar 45 minutos con un hombre menos. En rueda de prensa, el técnico Lucas González y el defensor Anderson Ángulo destacaron tanto el nivel futbolístico mostrado como la capacidad de sufrimiento del grupo.
“El primer tiempo es de lo mejor del fútbol colombiano”: Lucas González
El entrenador no escondió su satisfacción por lo hecho en la primera parte, donde Tolima estuvo arriba 2-0 con autoridad.
“El plan estaba muy claro en la cabeza de los jugadores. La primera parte es de lo mejor del fútbol colombiano en mucho tiempo. Tácticamente todo salió muy bien, los chicos dieron una clase de cómo se juega al fútbol. Estoy muy orgulloso”.
González insistió en que el equipo impuso condiciones pese a ser visitante:
“Yo jugaría siempre como jugamos la primera parte. Vinimos a jugar e impusimos condiciones”.
La expulsión obligó a cambiar la idea de juego, pasando de presión alta a un bloque más resguardado:
“Con un jugador menos ya no podíamos presionar con los tres de arriba. Necesitábamos un central más. Salvo el cabezazo de Edward López, lo tuvimos controlado”.
El técnico también habló del sentido de identidad del club y del compromiso del grupo con la hinchada:
“Una parte fundamental es hacer que el hincha se sienta orgulloso. Somos una tribu de indios pijaos. El equipo juega muy bien, pero cuando toca también hay sacrificio. Creo que podemos llegar”.
Sobre el panorama del cuadrangular, González fue claro:
“La ilusión de la final está intacta. Fecha 3, 7 puntos y punto invisible”.
Anderson Ángulo: “Hoy quedó demostrado que Tolima no solo juega bien, también camella”
El defensor, una de las figuras del partido en el segundo tiempo, valoró el esfuerzo colectivo para sostener la ventaja.
“Hoy quedó demostrado que Tolima no solo juega bien, cuando toca también camellamos”.
Reconoció que fue uno de los segundos tiempos más exigentes que han vivido:
“Nunca nos había tocado un segundo tiempo tan difícil. Santa Fe juega a tirar centros y que Rodallega resuelva”.
Ángulo también habló del contraste entre el rendimiento de local y visitante:
“De visitante nos soltamos más, no sé por qué. Pero la gente merece una alegría en nuestra casa”.
El zaguero cerró con un mensaje de humildad y trabajo silencioso:
“El profe me dijo que por qué era tan callado. No soy de mucho hablar, yo solo intento camellar y ayudar. Vamos por la final sin hablar, eso es lo que toca”.
Fuente
Antena 2