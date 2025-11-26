"Fecha 3, 7 puntos y punto invisible" Tolima ante el mejor panorama tras ganarle a Santa Fe

“El primer tiempo es de lo mejor del fútbol colombiano”: Lucas González

El entrenador no escondió su satisfacción por lo hecho en la primera parte, donde Tolima estuvo arriba 2-0 con autoridad.

“El plan estaba muy claro en la cabeza de los jugadores. La primera parte es de lo mejor del fútbol colombiano en mucho tiempo. Tácticamente todo salió muy bien, los chicos dieron una clase de cómo se juega al fútbol. Estoy muy orgulloso”.

González insistió en que el equipo impuso condiciones pese a ser visitante:

“Yo jugaría siempre como jugamos la primera parte. Vinimos a jugar e impusimos condiciones”.

La expulsión obligó a cambiar la idea de juego, pasando de presión alta a un bloque más resguardado:

“Con un jugador menos ya no podíamos presionar con los tres de arriba. Necesitábamos un central más. Salvo el cabezazo de Edward López, lo tuvimos controlado”.

El técnico también habló del sentido de identidad del club y del compromiso del grupo con la hinchada:

“Una parte fundamental es hacer que el hincha se sienta orgulloso. Somos una tribu de indios pijaos. El equipo juega muy bien, pero cuando toca también hay sacrificio. Creo que podemos llegar”.

Sobre el panorama del cuadrangular, González fue claro:

“La ilusión de la final está intacta. Fecha 3, 7 puntos y punto invisible”.