Felices 80, querido rojo

Ochenta años de hacernos fuertes. Son muy pocos los hinchas de Santa Fe que no han sido capaces de reponerse a las adversidades, justamente por esa extraña razón que tiene ligada la historia del equipo con un constante sufrimiento. Y por eso mismo, disfrutamos tanto nuestras victorias y en la mayoría de las veces entendemos nuestras derrotas.

No hay nada más bogotano que Santa Fe y nada más santafereño que el sufrimiento. Y no es que no nos gusten las cosas fáciles, sino que simplemente así vinimos, lo aceptamos, lo asumimos y es así también como nos sobreponemos.

Vea también: Los 80 años de Santa Fe: ocho grandes ídolos en la historia del 'León'

Ninguna otra hinchada de un equipo grande soportó tanto tiempo sin dar una vuelta olímpica. Y ninguna otra hinchada acompañó como lo hizo Santa Fe a su equipo en sus peores crisis deportivas. Porque esa tradición y herencia de ser santafereño indica que, desde el inicio para celebrar, hay que sufrir. Que para levantar los brazos en la mayoría de los casos, hay que morder el suelo.

No recuerdo un momento más feliz y más fuerte emocionalmente hablando que el título del 2012. Ese día tomaron sentido muchas cosas, ese día “le dimos valor” a tantas derrotas. Ese día no hubiese sido tan especial sin la derrota contra Tolima años antes con ese tremendo golazo que hizo Wilder en un Campín en obra gris.

No lo habríamos celebrado tanto sin los innumerables diciembres en los que nos encontrábamos en las tribunas “los mismos de siempre”, creyendo que por alguna razón las cosas iban a cambiar y Santa Fe conseguiría la anhelada séptima estrella. Seguramente no hubiera sido lo mismo sin haber pasado por esa ilusión del 2008 con el equipo que dirigió “Pecoso”, ganando casi todo en el ‘todos contra todos’ y que cuando tuvo que ir a definir se apagó. Ni hablar de esos episodios extra futbolísticos de finales de los 80s que nos privaron de dar la vuelta olímpica.

Le puede interesar: Santa Fe Femenino, en la historia de los 80 años del cuadro cardenal

Y es que para deleitarnos con Alfonso Cañon y Ernesto Díaz, tuvimos que sufrir a Tiblas y Tomic. Para disfrutar con “El Tren”, Leider y Omar, nos tocó aguantarnos a Naif, Armani, Bentancourt y cuanto delantero trajeron prometiéndonos que sería el próximo botín de oro y que en realidad lo único que hicieron fue llevarse el poco “oro” que tenía Santa Fe para ofrecerles.

Tantos años de sufrimiento nos hicieron entender a los hinchas cardenales, que las victorias son efímeras. Que son tan anheladas que duran poco. Que los ídolos son pocos y que, para disfrutar los buenos momentos, también hay que pasar por las malas. Pero que el siempre resistir y aguantar son valores fundamentales del buen santafereño. Ese santafereño que sabe que en algún momento llegará el momento de celebrar como en julio del 2012 o en diciembre de 1948, cuando el equipo ganaba por primera vez y avisaba desde sus inicios que la mano no venía fácil.

Felices 80 querido rojo. Que vengan muchos más. No importa que vengan cargados de sufrimiento. Los que ya estamos acá nos encargaremos de hacerles entender a los nuevos que lo nuestro es así. Para que el día que lleguen las celebraciones entendamos y le demos el verdadero valor de abrazarnos con los nuestros fundidos en el rojo cardenal.