Felipe Aguilar confirmó las ofertas que descartó para volver a Nacional

Atlético Nacional abrió su incógnito mercado de fichajes con la contratación de Felipe Aguilar, defensor central de la entraña del club que tuvo un largo periodo en Brasil y ahora vuelve al ‘verdolaga’ donde supo ser campeón y dejó gratos recuerdos.

Felipe Aguilar llegó a Nacional en condición de préstamo por un año con opción de compra y su pase ahora pertenece a Atlético Paranaense. El jugador comentó que también tuvo tras ofertas, pero prefirió volver al elenco paisa.

Lea también: Marco Caicedo puso en duda su continuidad como presidente del Deportivo Cali

"Antes de llegar acá tuve propuestas para llegar a préstamo a Bahía y a Sport Recife, pero no le hice mucha fuerza. También hubo conversaciones con un club turco y un club ruso, pero no ofertas formales… Yo tengo contrato con Paranaense hasta 2024. Quise venir para volverme a sentir importante, para ser feliz", reseñó en primera instancia.

"El paso en el fútbol internacional fue importante para mí y esa experiencia en todo sentido fue de mucho crecimiento. Eso me permite contribuir al proyecto desde la arte competitiva y estratégica sea un equipo más firme y más consolidado. Ahora soy un jugador más maduro, he enfrentado a grandes delanteros y he mejorado en parte de la agresividad. Era algo que se me cuestionaba mucho antes", agregó.

De interés: América confirmó la contratación de Larry Angulo

Habló sobre otra motivación para volver al club: "Mi familia está feliz, yo también. En la sede hay un grupo de trabajo muy similar que el que estaba antes. El sueño de mi hermano y yo es que nos podamos encontrar compitiendo en el fútbol profesional. Incluso antes de llegar ya he tenido varias conversaciones sobre lo que quiere el ‘profe’ Alejandro (Restrepo), el estilo del equipo. Me sentí muy respaldado porque él también fue una de las personas que pidió mi llegada".

Y cerró hablando sobre el liderazgo en el equipo y el sentimiento por Nacional: "Yo vengo a contribuir, el capitán es Jefferson y Rovira también se la ha puesto. Tenga o no tenga la cinta de capitán intentaré convertirme en esa persona de confianza o en ese referente… Claro que tengo el ADN verdolaga, llevo once años en la institución. Me críe en el club y con lo que soy como jugador y lo que soy como persona intentaré ayudar a Atlético Nacional".