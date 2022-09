Fernando Jaramillo 'se para en la raya' y le dice NO a un concierto en El Campín

Uno de los temas que más ha generado ruido en las últimas horas corre por cuenta de la negativa de Dimayor para que el estadio El Campín sea alquilado para el concierto de Harry Styles.

Pues la intención del artista es hacer su aparición en el máximo escenario deportivo de los bogotanos el próximo 27 de noviembre, lo cual ven inviable desde la entidad encargada de regular el FPC.

Pese a que en principio la idea era que la presentación se efectuara en el parque de diversiones Salitre Mágico, hubo inconvenientes en el concierto de Dua Lipa el fin de semana anterior, por eso se ha procedido a buscar un nuevo escenario.

El inconveniente para que el espectáculo se lleve a cabo en El Campín obedece a que se le debe dar prioridad a los partidos de Independiente Santa Fe y Millonarios, en el remate de la temporada regular de la Liga Betplay. De no ser así, la Liga se extendería.

Fernando Jaramillo se niega a que El Campín sea prestado para el concierto de Harry Styles

Así las cosas, uno de los que mostró su negativa para la realización del concierto de Harry Styles en Bogotá fue Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien comentó que "va a ser difícil disponer de El Campín para un evento cultural".

Por último, en las declaraciones para Blu, Jaramillo apuntó que "esa fecha no era buena para planear eventos", y si bien la decisión de conceder o no el escenario, no depende de él, ha apoyado a los clubes bogotanos con la premisa de que se le dé prioridad al fútbol -que ya estaba programado con anterioridad-.