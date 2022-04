Fernando Uribe confirma su futuro y manda mensaje al Junior

Junior venció en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Betplay a Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El cuadro barranquillero anotó gracias a sus delanteros Miguel Ángel Borja y Fernando Uribe, mientras que los ‘cardenales’ Fernando Coniglio habían empatado cerrando el primer tiempo.

El atacante pereirano regresó tras superar su molestia muscular en las fechas anteriores, por lo que dejó atrás lo sucedido ante el elenco bogotano, y aclaró cómo será su futuro con el ‘tiburón’.

En la rueda de prensa posterior al partido, Uribe indicó que “ha sido difícil tener esta seguidilla de lesiones que no han permitido tener el ritmo que quiero. Estoy contento y es un inicio positivo”. Asimismo agregó que “es mi primer gol en el ‘Metro’ y ganamos, que es lo que queríamos”.

Por otra parte, aclaró los rumores que se decía anteriormente sobre su posible salida del club: “Nunca en el club se acercaron para decirme para salir. Sé que lo que puedo entregar, en mí no existe esa posibilidad de irme. Lastimosamente es la primera vez que me pasa esta seguidilla de lesiones, pero esto no impide que apoye a mis compañeros”.

Hay que decir que desde su llegada, Fernando ha disputado un total de siete partidos (cuatro en Liga Betplay, dos en Copa Sudamericana y uno en Copa Betplay) y ha celebrado en dos oportunidades, por lo que espera volver a ser tenido en cuenta por su técnico Juan Cruz Real ante Unión Magdalena.