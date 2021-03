Fernando Uribe no hizo el gol más rápido en la historia de Millonarios: datos y números

Este martes, en el marco de la fecha 11 de la Liga Betplay, Millonarios venció como visitante a Alianza Petrolera y se acomodó en la quinta casilla del campeonato colombiano el partido no tuvo grandes escollos para el azul y se dio la oportunidad perfecta para que Fernando Uribe reapareciera con doblete.

Además, el delantero anotó un gol para los registros estadísticos tras anotar a los 21 segundos de juego aprovechando un grosero error de la defensa rival. En principio se creía que podría ser el gol más rápido en la historia de Millonarios, pero no es así: ese honor lo ostenta Ayron del Valle con un gol anotado hace 3 años.

Estos son los goles más rápidos en la historia profesional de Millonarios.

10 segundos: Ayron del Valle (vs. América, 25 de agosto de 2018).

13 segundos: Wilson Cano (vs. MetroStars, Copa Merconorte, 11 de agosto de 2001).

14 segundos: Rafael Robayo (vs. Envigado, 16 de noviembre de 2008).

21 segundos: Fernando Uribe (vs. Alianza Petrolera, 9 de marzo de 2021).

27 segundos: Jorge Raigoza (vs. Santa Fe, 13 de junio de 1989)

(Datos de Carlos Forero en Twitter)

Cabe señalar que el gol más rápido de la historia del fútbol colombiano lo anotó Ariel Carreño el 25 de julio de 2010 en l victoria de La Equidad ante Junior en el estadio de Techo en Bogotá. El segundo más rápido le pertenece a Bernardo Redín el 18 de diciembre de 1996 en un empate 2-2 de su Deportes Quindío ante Junior.