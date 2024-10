Fernando Uribe rompe el silencio tras su salida del Pereira: "con resignación"

Sin duda, una de las noticias que sacude al fútbol colombiano este domingo es la salida de Fernando Uribe del Pereira, todo tras el empate del equipo Matecaña ante el Bucaramanga.

Por medio de un comunicado de prensa, el Deportivo Pereira dio a conocer que Fernando Uribe no seguirá siendo parte de la institución, todo esto tras llegar a un mutuo acuerdo entre la directiva y el delantero de 36 años.

"Desde el Deportivo Pereira FC SA informamos al público en general, a nuestra hinchada y a medios de comunicación que, el futbolista Fernando Uribe Hincapié ya no forma parte del Deportivo Pereira FC SA.

Agradecemos la sensatez y honestidad del señor Fernando Uribe al dar por terminado, de mutuo acuerdo, el contrato suscrito con la institución como jugador profesional de fútbol.", puede leerse en el comunicado del equipo.

Ante las especulaciones sobre la salida del jugador, el mismo delantero publicó en sus redes el motivo por el que dejó la institución en pleno torneo.

"Hoy con mucha tristeza, con resignación pero con mucha conciencia tomo una decisión difícil en mi vida personal y profesional. Después de pasar por varias lesiones, de intentar una y otra vez superar los dolores, hacer lo posible física y mentalmente para estar en condiciones de competir, hoy mi cuerpo me pide parar. Lo hago por respeto a quienes me abrieron la puerta para volver, por respeto a quienes me rodean en el día a día, cuerpo técnico, departamento medico, utileros, y sobretodo por respeto a mis compañeros, que se entregan día a día para conseguir un objetivo que nos trazamos al inicio de la temporada", inició.

Pero el mensaje no queda ahí, pues Uribe también agradeció al Pereira por aceptar la decisión, todo en la misma publicación que ha recibido mensajes de apoyo de la afición y varios excompañeros a lo largo de sus años en el fútbol.

"Hoy más que mi salud física cuido mi salud mental, y agradezco al club @corpereira en cabeza de don Álvaro López por entender y acompañarme en esta decisión.

Desde afuera voy a estar a disposición de lo que pueda ayudar y aportar, y siempre agradecido con la oportunidad y sobre todo con el trato, el cariño que me brindaron y el respeto que tuvieron para conmigo", concluye el mensaje que acompaña un video de los mejores momentos del goleador.