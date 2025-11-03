FIFA respondió la apelación de Rodrigo Holgado, ¿se levanta la sanción?

FIFA desestimó el recurso de apelación presentado por la Federación Malasia de Fútbol (FAM) y por los siete jugadores nacionalizados investigados por falsificación de documentos, entre los que se encuentra Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali.

Holgado, de nacionalidad argentina, fue suspendido por doce meses de toda actividad relacionada con el fútbol. Desde hace varias semanas no ha podido jugar con el conjunto escarlata, que sufre su ausencia en la recta final de la temporada.

El atacante fue vinculado al caso luego de presentarse como ciudadano malayo por supuesta ascendencia familiar, argumento que hasta el momento no ha podido ser comprobado documentalmente.

De acuerdo con la FIFA, la investigación determinó que hubo irregularidades en los procesos de nacionalización de Holgado y otros seis jugadores, lo que constituye una infracción al artículo 22 del Código Disciplinario, relativo a falsificación documental.