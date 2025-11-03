Cargando contenido

Rodrigo Holgado, jugador de América
Liga Betplay
Actualizado:
Lun, 03/11/2025 - 11:30

FIFA respondió la apelación de Rodrigo Holgado, ¿se levanta la sanción?

El delantero argentino es investigado debido a irregularidades con la comprobación de su nacionalidad.

FIFA desestimó el recurso de apelación presentado por la Federación Malasia de Fútbol (FAM) y por los siete jugadores nacionalizados investigados por falsificación de documentos, entre los que se encuentra Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali.

Holgado, de nacionalidad argentina, fue suspendido por doce meses de toda actividad relacionada con el fútbol. Desde hace varias semanas no ha podido jugar con el conjunto escarlata, que sufre su ausencia en la recta final de la temporada.

El atacante fue vinculado al caso luego de presentarse como ciudadano malayo por supuesta ascendencia familiar, argumento que hasta el momento no ha podido ser comprobado documentalmente.

De acuerdo con la FIFA, la investigación determinó que hubo irregularidades en los procesos de nacionalización de Holgado y otros seis jugadores, lo que constituye una infracción al artículo 22 del Código Disciplinario, relativo a falsificación documental.

¿Rodrigo Holgado volverá a jugar con América?

La decisión de la Comisión de Apelación ratifica las sanciones impuestas en septiembre, que incluyen además una multa de 350.000 francos suizos para la FAM y 2.000 francos suizos para cada jugador. La medida podrá ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en un plazo de 21 días.

Desde América de Cali se mantienen atentos a la evolución del caso, pues Holgado, una de sus principales figuras en ataque, no podrá reintegrarse a la competencia hasta que la sanción sea levantada.

El delantero, que llegó al fútbol colombiano a comienzos de año, ha manifestado su deseo de aclarar su situación. Mientras tanto, el club vallecaucano deberá afrontar los compromisos restantes sin su goleador, a la espera de una resolución definitiva por parte del TAS.

