Figura de América de Cali pensó en dejar el fútbol por delicada lesión

Balanta pensó en retirarse del fútbol

Este lunes 12 de mayo, antes de recibir a Huracán de Argentina en partido válido por la fecha 5 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Sudamericana, el director técnico 'Polilla' Da Silva reveló que Éder Álvarez Balanta pensó en dejar el fútbol.

“Operado no tiene que ser, lógicamente fue una lesión de las no comunes porque fue un desprendimiento en la cadera de un tendón que se desgastó un poco, pero es una recuperación que tardará un poco, no hay exactitud de cuánto tiempo va a tardar. Estaba muy desanimado, incluso con ganas de dejar el fútbol. Ha evolucionado bien”, dijo da Silva.

“Estuvimos hablando con él, la verdad es que es un muchacho que ha tenido varios episodios durante su carrera de varias lesiones y eso lógicamente lo ha ido desgastando, pero ya está bien, ya lo veo con ganas”, agregó el técnico.