Figura de Junior está en la cuerda floja por "falta de actitud y compromiso"

Junior de Barranquilla pasa por un difícil momento en el segundo semestre al registrar dos derrotas de manera consecutiva, teniendo en cuenta que cayó en Copa BetPlay ante el Atlético FC y en la Liga BetPlay perdió con Unión Magdalena.

A pesar de haber avanzado a los cuartos de final de la Copa BetPlay en la definición desde los penales y seguir líder en la Liga BetPlay, el rendimiento demostrado por los dirigidos por Alfredo Arias ha despertado grandes dudas en la afición.

El pasado fin de semana, en la derrota ante Unión Magdalena, el nivel de algunos jugadores generó fuertes críticas y en las últimas horas se ha dado a conocer que un futbolista en especial recibió un llamado de atención.