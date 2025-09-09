Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 15:51
Figura de Junior está en la cuerda floja por "falta de actitud y compromiso"
Alfredo Arias, director técnico de Junior, tomaría una radical decisión.
Junior de Barranquilla pasa por un difícil momento en el segundo semestre al registrar dos derrotas de manera consecutiva, teniendo en cuenta que cayó en Copa BetPlay ante el Atlético FC y en la Liga BetPlay perdió con Unión Magdalena.
A pesar de haber avanzado a los cuartos de final de la Copa BetPlay en la definición desde los penales y seguir líder en la Liga BetPlay, el rendimiento demostrado por los dirigidos por Alfredo Arias ha despertado grandes dudas en la afición.
El pasado fin de semana, en la derrota ante Unión Magdalena, el nivel de algunos jugadores generó fuertes críticas y en las últimas horas se ha dado a conocer que un futbolista en especial recibió un llamado de atención.
Figura de Junior está en la cuerda floja
Luego del juego perdido ante Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta se dio a conocer que el defensor central Jermein Zidane Peña recibió un fuerte llamado de atención por parte del director técnico Alfredo Arias.
Peña se vio involucrado en el segundo tanto de Unión Magdalena al no proteger de manera correcta el esférico y perderlo cerca del arco que defendió Mauro Silveira.
El zaguero también ha sido cuestionado por la actitud demostrada y la "poca humildad" al momento de afrontar los compromisos, según se dio a conocer en 100% Tiburón.
Ante las críticas y el llamado de atención, se prevé que Jermein Zidane Peña perdería su puesto en la alineación titular, en la que se ha consolidado haciendo pareja con Javier Báez.
Peña sería relegado para el partido de este viernes 12 de septiembre frente a La Equidad por la fecha 11 de la Liga BetPlay.
Fuente
Antena 2