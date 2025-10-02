Actualizado:
Figura de la Copa Libertadores "sueña" con jugar en Atlético Nacional
El delantero 'sensación' del torneo continental recordó que su intención es vestirse de Verdolaga en algún momento de su carrera.
La Copa Conmebol Libertadores avanza, y ya se conformaron las dos semifinales, instancia en la que Flamengo se medirá con Racing y Liga de Quito con Palmeiras, cuatro equipos que sueñan con llegar a la final que se disputará en el estadio Monumental de Lima.
Ahora, una de las figuras en los últimos partidos del certamen, expuso sus planes a mediano o largo plazo, y en este espacio confirmó que su intención es jugar en Atlético Nacional, pues aparentemente es hincha de este club.
Delantero de Liga de Quito sueña con jugar en Nacional
El delantero Jeison Medina, quien milita en Liga de Quito, dialogó este jueves 2 de octubre con 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y Win Sports, y se refirió a su actualidad, así como a los deseos de volver al fútbol colombiano, donde apenas ha jugado para tres equipos.
"Sueño con vestir la camiseta de Nacional", dijo el delantero de 30 años, quien es una de las figuras de LDU, equipo que es la 'sensación' de la Copa Libertadores, pues en estos tiempos de hegemonía brasileña, no es habitual ver a un ecuatoriano peleando por el título.
Y es que si bien Liga de Quito es el equipo más 'grande' de Ecuador, no era favorito para eliminar a Botafogo (actual campeón) ni a Sao Paulo; aun así lo hizo, y en ambas ocasiones con una actuación sobresaliente de Jeison Medina.
Las estadísticas de Jeison Medina
En su carrera deportiva, Jeison Medina ha disputado 272 partidos, en los que ha anotado 87 goles y ha dado 18 asistencias. Además, ha jugado en tres continentes, y en casi todos los equipos por los que ha pasado, ha tenido un nivel superlativo.
Trayectoria de Jeison Medina
Jeison Medina debutó en 2017 con la camiseta de Leones, a sus 21 años, y a partir de allí pasó por América de Cali, Real Zaragoza, Deportivo Pasto, Al Shamal de Catar, PAS Lamia de Grecia, Aucas, Independiente del Valle y Liga de Quito.
