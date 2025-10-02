Figura de la Copa Libertadores "sueña" con jugar en Atlético Nacional

La Copa Conmebol Libertadores avanza, y ya se conformaron las dos semifinales, instancia en la que Flamengo se medirá con Racing y Liga de Quito con Palmeiras, cuatro equipos que sueñan con llegar a la final que se disputará en el estadio Monumental de Lima.

Ahora, una de las figuras en los últimos partidos del certamen, expuso sus planes a mediano o largo plazo, y en este espacio confirmó que su intención es jugar en Atlético Nacional, pues aparentemente es hincha de este club.

Delantero de Liga de Quito sueña con jugar en Nacional

El delantero Jeison Medina, quien milita en Liga de Quito, dialogó este jueves 2 de octubre con 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y Win Sports, y se refirió a su actualidad, así como a los deseos de volver al fútbol colombiano, donde apenas ha jugado para tres equipos.

"Sueño con vestir la camiseta de Nacional", dijo el delantero de 30 años, quien es una de las figuras de LDU, equipo que es la 'sensación' de la Copa Libertadores, pues en estos tiempos de hegemonía brasileña, no es habitual ver a un ecuatoriano peleando por el título.