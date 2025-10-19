Actualizado:
Dom, 19/10/2025 - 15:35
Figura de Santa Fe se lesionó y no estaría para el clásico
Con 21 puntos en la tabla, el León tendrá que sumar al menos ocho de 15 en disputa.
Independiente Santa Fe confirmó una nueva baja en su plantilla. El club informó este sábado la lesión del extremo Omar Fernández Frasica, quien salió con molestias durante el partido ante Boyacá Chicó, correspondiente a la fecha 16 de la Liga Betplay 2025-II, disputado el pasado viernes 17 de octubre.
Santa Fe: ¿Cuál es la lesión de Frasica?
Según el reporte del cuerpo médico, el jugador presenta una lesión muscular del cuádriceps derecho, lo que lo obligará a estar fuera de competencia por tiempo indefinido.
El comunicado también precisó que Fernández “ya se encuentra en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución”, sin ofrecer una fecha exacta de retorno.
La noticia preocupa al cuerpo técnico cardenal, pues el extremo venía siendo una de las piezas más desequilibrantes en el frente ofensivo, pese a las irregularidades colectivas del equipo.
Cabe recordar que recientemente el futbolista había presentado una molestia distinta, relacionada con una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo, lo que había limitado su continuidad en semanas anteriores.
La baja de Fernández se suma a los problemas deportivos de un Santa Fe que no ha logrado estabilizar su rendimiento bajo la dirección del interino Francisco López.
El conjunto capitalino marcha con 21 puntos y una diferencia de gol de +2, aún con opciones de clasificar, aunque con un calendario exigente por delante.
Próximos partidos de Santa Fe
En las últimas cinco fechas de la fase regular, Santa Fe deberá enfrentar a Medellín (V), Millonarios (L), Junior (V), Deportivo Cali (L) y Alianza FC (L), partidos decisivos en su intento por mantenerse en la pelea por los cuadrangulares.
