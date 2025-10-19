Figura de Santa Fe se lesionó y no estaría para el clásico

Independiente Santa Fe confirmó una nueva baja en su plantilla. El club informó este sábado la lesión del extremo Omar Fernández Frasica, quien salió con molestias durante el partido ante Boyacá Chicó, correspondiente a la fecha 16 de la Liga Betplay 2025-II, disputado el pasado viernes 17 de octubre.

Santa Fe: ¿Cuál es la lesión de Frasica?

Según el reporte del cuerpo médico, el jugador presenta una lesión muscular del cuádriceps derecho, lo que lo obligará a estar fuera de competencia por tiempo indefinido.

El comunicado también precisó que Fernández “ya se encuentra en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución”, sin ofrecer una fecha exacta de retorno.

La noticia preocupa al cuerpo técnico cardenal, pues el extremo venía siendo una de las piezas más desequilibrantes en el frente ofensivo, pese a las irregularidades colectivas del equipo.