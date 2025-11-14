Figura del Junior explotó en zona mixta: “Yo no soy ningún ladrón”

Aunque fueron líderes por varias fechas, Junior de Barranquilla se complicó sobre las últimas jornadas. Soltaron la parte alta de la tabla y no fue sino hasta el penúltimo partido frente a Fortaleza que confirmaron la clasificación tras igualar en Bogotá a un tanto.

Si Junior clasificó es por algo y seguramente será protagonista en un grupo en el que enfrentará al Deportivo Independiente Medellín, América de Cali y Atlético Nacional. Justamente, en la última jornada de la fase regular superaron a los verdolagas en condición de local.

No obstante, en el cierre del partido, Javier Báez tuvo un encontrón en la zona mixta frente a un periodista que lo acusó de vender humo. El defensor central paraguayo se ha convertido en un indiscutible titular en el equipo de Alfredo Arias sumando 46 partidos, 41 de ellos en la Liga BetPlay.

El defensor guaraní también suma cinco goles y una asistencia que no pasan desapercibidos en el semestre. En la zona mixta se encontró con un periodista y Javier Báez fue contundente ante las acusaciones.

“YO NO SOY NINGÚN LADRÓN”; JAVIER BÁEZ EN ZONA MIXTA

El video se hizo viral en cuestión de minutos e inició con Javier Báez diciéndole, “sí, fílmame”. El periodista afirmó, “no, tranquilo, no lo estoy grabando”. Efectivamente sí estaba grabando. Ahí acusó a un colega del periodista sentenciando que, “no soy ningún ladrón. El hecho de que él tenga un micrófono, no puede decir lo que quiera”.

Al parecer querían retirarlo con sus 35 años y el central paraguayo admitió que está más vigente que nunca, “aquí, le respondo y le digo que, primero, no estoy para retirarme, gracias a Dios; en segundo lugar, voy 46 partidos. Después no le bastó con eso y, en tono burlón, dijo que yo era un vende humo y solo jugaba por las arengas. Yo no soy nada de eso”.

Luego indicó que nunca se ha metido con las tribunas ni con sus compañeros cuando hace un buen rechace o algo defensivo, “nunca me han visto que cuando haga un corte o un cierre o un despeje en la cancha, mire hacia la tribuna o les haga un gesto a ellos o mis compañeros. Tuve 32 entrenadores en mi carrera y jugué con 31”.

Después de esas declaraciones, se fue lentamente de la zona mixta con la molestia con un periodista que lo tildó de “ladrón y un vende humo. Que vine a Junior para hacer caja”.

Javier Báez disputó los 90 minutos en la última fecha de la Liga BetPlay y fue vital para negar la victoria de Atlético Nacional que salió volcado desde los primeros minutos. Báez ha sido un indiscutible titular dentro de la estructura de Alfredo Arias y seguramente, seguirá ganándose la confianza por parte del entrenador uruguayo.