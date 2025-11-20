Filtran el estadio donde se jugará Nacional - Junior por el grupo A

El estadio Atanasio Girardot no podrá ser utilizado para fútbol debido a un evento extradeportivo que se realizará en el escenario, razón por la que Atlético Nacional ha tenido que buscar una sede alterna para recibir a Junior FC por cuadrangulares.

Puede leer: Programación de la fecha 2 de cuadrangulares de Liga Betplay 2025-II

¿Dónde se jugará Nacional vs Junior por cuadrangulares?

Varias opciones se contemplaron pero rápidamente fueron descartadas por distintos motivos; ahora, ya parece haber una sede definida para este encuentro: Nacional vs Junior se disputará en Ditaires, estadio ubicado en Itagüí (Antioquia).

Varios comunicadores cercanos al cuadro Verde han informado que la sede es del agrado de la dirigencia y el cuerpo técnico de Nacional, por lo que solo faltaría el aval de Dimayor para que se oficialice el estadio para este encuentro.

Entre tanto, Dimayor fue un paso adelante y ya informó sobre la programación del juego -así como de toda la tercera fecha de cuadrangulares-, pues Nacional vs Junior tendrá que disputarse el miércoles 26 de noviembre a partir de las 8:30 de la noche.