Jue, 20/11/2025 - 14:00
Filtran el estadio donde se jugará Nacional - Junior por el grupo A
El Atanasio Girardot no se puede utilizar para este juego debido a que ya está programado otro evento allí.
El estadio Atanasio Girardot no podrá ser utilizado para fútbol debido a un evento extradeportivo que se realizará en el escenario, razón por la que Atlético Nacional ha tenido que buscar una sede alterna para recibir a Junior FC por cuadrangulares.
¿Dónde se jugará Nacional vs Junior por cuadrangulares?
Varias opciones se contemplaron pero rápidamente fueron descartadas por distintos motivos; ahora, ya parece haber una sede definida para este encuentro: Nacional vs Junior se disputará en Ditaires, estadio ubicado en Itagüí (Antioquia).
Varios comunicadores cercanos al cuadro Verde han informado que la sede es del agrado de la dirigencia y el cuerpo técnico de Nacional, por lo que solo faltaría el aval de Dimayor para que se oficialice el estadio para este encuentro.
Entre tanto, Dimayor fue un paso adelante y ya informó sobre la programación del juego -así como de toda la tercera fecha de cuadrangulares-, pues Nacional vs Junior tendrá que disputarse el miércoles 26 de noviembre a partir de las 8:30 de la noche.
La iluminación no es un problema, pues a diferencia del Polideportivo Sur de Envigado, Ditaires sí cuenta con las luminarias artificiales funcionando, razón por la que el partido se podría efectuar sin inconvenientes de este tipo.
Entre las opciones descartadas estuvo el estadio Palogrande de Manizales, entre otras cosas porque Junior habría manifestado desacuerdo, en vista de la altura de esa ciudad, algo que no ocurre en Medellín, ni en Itagüí -dado el caso-.
Se espera que no haya más inconvenientes de este tipo para Atlético Nacional ni Independiente Medellín, pues si bien habrá más eventos extradeportivos en el Atanasio Girardot, estos no se cruzarían con los partidos de cuadrangulares.
¿Dónde se jugará la final Nacional vs Medellín?
Eso sí, es pertinente recordar que por delante en el calendario se encuentra la final de Copa Betplay entre Nacional y Medellín, que será a ida y vuelta, y si bien ambos juegos deberían efectuarse en el Atanasio, no hay certeza sobre la disponibilidad del estadio.
