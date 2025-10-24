Filtran los próximos tres anuncios de jugadores que hará Millonarios

Millonarios vive días de decisiones importantes en medio del cierre de la fase regular de la Liga Betplay 2025-II. Mientras el equipo lucha por meterse entre los ocho, la dirigencia ya piensa en el futuro inmediato, y varios movimientos internos comienzan a perfilar el proyecto deportivo para la próxima temporada.

Puede leer: Dimayor oficializó fuerte sanción a Edwin Cardona

Tres jugadores que renovará Millonarios además de Leo Castro y Llinás

Tras confirmar las renovaciones de Leonardo Castro y Andrés Llinás por tres años más, el club capitalino tiene todo listo para anunciar la extensión de contrato de tres piezas clave del plantel actual. Según informó el periodista Alexis Rodríguez, los próximos en firmar serían Jorge Arias, Helibelton Palacios y Danovis Banguero, quienes seguirían vistiendo la camiseta azul en 2026.

Estas renovaciones hacen parte de una estrategia de continuidad que Millonarios busca mantener, pese a un semestre irregular en resultados. La idea es conservar una base sólida de jugadores con experiencia y recorrido, especialmente en la zona defensiva, donde el club ha tenido altibajos durante el torneo.

En el caso de Jorge Arias, el central ha sido uno de los más regulares de la campaña, aportando liderazgo y seguridad en la zaga, además de ser polifuncional y demostrado sentido de pertenencia por la institución; no en vano, ha lucido la cintilla de capitán.