Vie, 24/10/2025 - 21:15
Filtran los próximos tres anuncios de jugadores que hará Millonarios
Recientemente el Embajador confirmó las renovaciones de Leonardo Castro y Andrés Llinás.
Millonarios vive días de decisiones importantes en medio del cierre de la fase regular de la Liga Betplay 2025-II. Mientras el equipo lucha por meterse entre los ocho, la dirigencia ya piensa en el futuro inmediato, y varios movimientos internos comienzan a perfilar el proyecto deportivo para la próxima temporada.
Tres jugadores que renovará Millonarios además de Leo Castro y Llinás
Tras confirmar las renovaciones de Leonardo Castro y Andrés Llinás por tres años más, el club capitalino tiene todo listo para anunciar la extensión de contrato de tres piezas clave del plantel actual. Según informó el periodista Alexis Rodríguez, los próximos en firmar serían Jorge Arias, Helibelton Palacios y Danovis Banguero, quienes seguirían vistiendo la camiseta azul en 2026.
Estas renovaciones hacen parte de una estrategia de continuidad que Millonarios busca mantener, pese a un semestre irregular en resultados. La idea es conservar una base sólida de jugadores con experiencia y recorrido, especialmente en la zona defensiva, donde el club ha tenido altibajos durante el torneo.
En el caso de Jorge Arias, el central ha sido uno de los más regulares de la campaña, aportando liderazgo y seguridad en la zaga, además de ser polifuncional y demostrado sentido de pertenencia por la institución; no en vano, ha lucido la cintilla de capitán.
Helibelton Palacios, por su parte, es una ficha interesante por la banda derecha y es valorado por su polifuncionalidad, mientras que Danovis Banguero representa jerarquía y equilibrio por la banda izquierda.
Aun así, el panorama no es del todo claro en el banquillo. Todavía no se ha definido si Hernán Torres continuará como técnico para el próximo año, y esa será otra de las decisiones que el club deberá tomar apenas finalice la fase regular. Su continuidad dependerá, en buena parte, de la clasificación a los cuadrangulares.
Actualmente, Millonarios ocupa la decimoquinta posición con 18 puntos y necesita sumar al menos diez de los doce que restan para mantener viva la ilusión de avanzar. Una tarea complicada, pero no imposible para un equipo que ya ha demostrado capacidad de reacción en momentos críticos.
La dirigencia azul, encabezada por Enrique Camacho y Gustavo Serpa, pretende cerrar estas renovaciones antes de fin de mes, con el objetivo de garantizar estabilidad contractual y planificar con tiempo la nómina del próximo semestre.
