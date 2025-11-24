¿Fin a la polémica? Video aclara dudas con gol de Junior vs América

Los cuadrangulares semifinales siguen su rumbo en la Liga BetPlay 2025-II, al igual que las incesantes polémicas que se han adueñado del Fútbol Profesional Colombiano. En el partido entre América de Cali vs Junior de Barranquilla se protagonizó una jugada determinante sobre el final del compromiso.

Vea también: Así jugarán los colombianos en esta nueva jornada de Champions

Con varias cámaras han intentado revisar una jugada que fue pasada por lo alto por la terna arbitral. Wilmar Montaño no dudó y señaló al centro del campo oficializando el gol del Junior con el que empataron. Jean Pestaña terminó empujando el balón a su propio arco y, aunque Omar Bertel intentó sacar el balón, ya estaba adentro.

Por lo menos esa fue la decisión que tomó el juez central y que acabó con la ilusión del América en conseguir los primeros tres puntos. Jean Pestaña afirmó en zona mixta que Teófilo Gutiérrez se le acercó a Wilmar Montaño con tono desafiante de, “¿qué vas a revisar?” cuando se disponía a ver el monitor del VAR. Pestaña fue claro en señalar que se dejó llevar por el peso de la voz de un referente como Teo.

EL VIDEO QUE ACABARÍA CON LA POLÉMICA Y DARÍA LA RAZÓN AL GOL DEL JUNIOR

Wilmar Montaño no titubeó en su decisión, pero, claramente, la acción se prestó para varias ópticas. Diferentes cámaras empezaron a hacer lo suyo y apareció la más cercana a lo que seguramente vio la terna arbitral con el balón traspasando toda la línea de gol antes de que Omar Bertel sacara la pelota del fondo.

Le puede interesar: DT argentino con experiencia en selección firmará con club colombiano

Una cámara pudo corroborar que la pelota efectivamente sí ingresó completamente cuando rebotó en Jean Pestaña. Omar Bertel se demoró en llegar a cerrar y, justo cuando el lateral rechazó, ya había pasado toda la raya de gol.

De acuerdo con la toma del video, Omar Bertel ya tenía su pie en la raya de gol y su extremidad parece sacar el balón cuando ya estaba adentro. Esta cámara se diferencia a las primeras del partido cuando se veía una sombre de la esférica con bordes afuera del arco.

Sin duda, la polémica se sigue prestando para varias interpretaciones. El gol ya fue convalidado y permitió que Junior empatara en un juego en el que fue superior. Si fue un error arbitral, evidentemente perjudica al cuadro escarlata que estaba ganando el partido.

Sin embargo, la toma proporcionada demuestra que sí ingresó y ahí se acabaría la discusión de un gol que sirvió para el Junior y que poco o nada le sirve al América en los cuadrangulares semifinales.