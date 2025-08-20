Fin de ciclo para David González como técnico de Millonarios: anuncio inminente

Millonarios sumó una nueva derrota en la Liga Betplay. El conjunto dirigido por David González tenía que medirse ante Unión Magdalena en el encuentro válido por la fecha 1 del campeonato que había sido reprogramado para este miércoles 20 de agosto. El duelo era una oportunidad para que los azules enderezarán el camino.

Todo empezó de buena manera para los capitalinos, que se entusiasmaban cuando al minuto 7 una definición de Beckham Castro pintaba como la jugada clave para empezar a enderezar el rumo de los azules. Sin embargo, el paso de los minutos fue cambiando la situación y empezó a generar un ambiente de tensión en El Campín.

Janenson Sarmiento fue el encargado de poner un doblete al minuto 19 y al 50 para la remontada del elenco samario que desató las prtestas de la hinchada embajadora en el estadio. Desde ese momento de la tribuna norte empezaron a llover zapatos sobre la gramilla del Coloso de la 57.

Un hecho que dejó en evidencia el quiebre total entre los aficionados y el cuerpo técnico. Todo esto ante la fuerte crítica a las directivas encabezados por Serpa y Camacho. Un cóctel de situaciones para dar por terminado el ciclo del emtrenador antioqueño en el equipo bogotano que ya sabía que de no ganar podría ser cesadp del cargo. Un anuncio que según fuentes cercanas al club se dará en las próximas horas.