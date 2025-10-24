Fin de la novela con sanción de Morelos: Dimayor tomó decisión final

El presente deportivo de Atlético Nacional ha venido mejorando considerablemente desde que Javier Gandolfi dejó el cargo como director técnico y lo asumió Diego Arias. El 'verde paisa' se instauró en las semifinales de la Copa BetPlay y también está a punto de concretar su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay de clausura.

Sin embargo, había un tema que venía preocupando de gran manera al cuerpo técnico, hinchas y hasta a los propios jugadores, ya que podrían llegar a perder a una destacada figura como Alfredo Morelos por una gran cantidad de fechas. Por fortuna, Dimayor tomó una rápida decisión con respecto a la sanción y le permitirá estar presente en el clásico ante Medellín tras una apelación por parte de Atlético Nacional.

Dimayor dejará jugar a Morelos ante Medellín

Según el documento publicado por la Dimayor, el delantero fue suspendido dos semanas y deberá pagar una multa económica de 60 salarios mínimos por lo ocurrido en el compromiso jugado en Tunja. La decisión se tomó luego de analizar las imágenes del partido y el informe arbitral, en el que se determinó que Morelos habría exagerado un contacto dentro del área para intentar conseguir una falta.

En primera instancia se había dado a conocer que el Comité Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol informó, mediante la Resolución 107 emitida el 23 de octubre, que fue negado el recurso de reposición presentado por Atlético Nacional S.A., por lo que se mantiene el castigo impuesto al atacante.