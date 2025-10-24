Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 16:41
Fin de la novela con sanción de Morelos: Dimayor tomó decisión final
Dimayor confirmó lo que pasará con el futuro de Alfredo Morelos tras la sanción que recibió contra Boyacá Chicó.
El presente deportivo de Atlético Nacional ha venido mejorando considerablemente desde que Javier Gandolfi dejó el cargo como director técnico y lo asumió Diego Arias. El 'verde paisa' se instauró en las semifinales de la Copa BetPlay y también está a punto de concretar su clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay de clausura.
Sin embargo, había un tema que venía preocupando de gran manera al cuerpo técnico, hinchas y hasta a los propios jugadores, ya que podrían llegar a perder a una destacada figura como Alfredo Morelos por una gran cantidad de fechas. Por fortuna, Dimayor tomó una rápida decisión con respecto a la sanción y le permitirá estar presente en el clásico ante Medellín tras una apelación por parte de Atlético Nacional.
Dimayor dejará jugar a Morelos ante Medellín
Según el documento publicado por la Dimayor, el delantero fue suspendido dos semanas y deberá pagar una multa económica de 60 salarios mínimos por lo ocurrido en el compromiso jugado en Tunja. La decisión se tomó luego de analizar las imágenes del partido y el informe arbitral, en el que se determinó que Morelos habría exagerado un contacto dentro del área para intentar conseguir una falta.
En primera instancia se había dado a conocer que el Comité Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol informó, mediante la Resolución 107 emitida el 23 de octubre, que fue negado el recurso de reposición presentado por Atlético Nacional S.A., por lo que se mantiene el castigo impuesto al atacante.
Aún así, el cuadro 'verdolaga' no se dio por vencido y volvió a apelar para que se diera una decisión final el viernes 24 de octubre en horas de la tarde, en donde se dio a conocer que le otorgarán una suspensión parcial que le permitirá estar presente en el clásico ante el 'poderoso de la montaña'.
"El Comité decidió conceder la suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción impuesta al señor Alfredo José Morelos Avilez, jugador del registro del Club Atlético Nacional S.A, impuesta por medio del artículo 1° de la Resolución No. 103 de 2025, consistente en con suspensión de dos (2) semanas y multa de sesenta (60) SMLMV equivalentes a ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos ($85.410.000), por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 14ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, en la medida en que se acreditaron los elementos objetivos y subjetivos, así como las circunstancias concurrentes dispuestas en el artículo 42 del CDU de la FCF.
¿Cuándo será el clásico entre Nacional vs Medellín en Liga BetPlay?
El Estadio Atanasio Girardot será el escenario deportivo que se encargue de albergar un nuevo clásico antioqueño entre Atlético Nacional vs Medellín. Este duelo se vivirá en el marco de la fecha 17 el domingo 26 de octubre sobre las 18:30 hora local.
