Fin de la novela; Nacional ya tendría estadio para las fases finales

Atlético Nacional es, sin duda alguna, uno de los grandes protagonistas para quedarse con todo en esta Liga BetPlay y en la Copa BetPlay. Los antiqueños están en las fases finales de los dos torneos y están a un paso de llegar a la definición del título en la Copa que les podría dar clasificación a un certamen internacional.

Vea también: Fluminense no logra superar a Jhon Arias: “Vamos a intentarlo...”

Sin embargo, la necesidad de un equipo como Atlético Nacional es estar peleando por los títulos y esa es la esperanza que tienen Diego Arias y sus dirigidos. En medio de las últimas fechas que quedan en la fase regular apareció una noticia inquietante con el Estadio Atanasio Girardot.

El Atanasio Girardot entrará en un plan de remodelación a partir del 2026 y durante la semana pasada, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín detalló cómo será la obra del recinto deportivo que pasará de 44,500 espectadores a 60,000. En esa jornada, ‘Fico’ también afirmó que hay conciertos en el estadio el 29 de noviembre de J Balvin y el 13 de diciembre un evento de vallenato.

Estos espectáculos inquietan bastante en las fases finales, dado que, seguramente, Atlético Nacional llegará a instancias definitivas y podría quedarse sin estadio. Ya hablaron con Pereira y Manizales por si necesitan mudarse al Hernán Ramírez Villegas o al Palogrande.

YA HAY ESTADIO PARA JUGAR LAS FASES FINALES

De acuerdo con información del periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, Atlético Nacional ya tiene listo un estadio para jugar las fases finales cuando termine el todos contra todos. Los conciertos en el Atanasio Girardot son el principal problema que tienen los verdolagas.

Le puede interesar: Luto en Millonarios: falleció pieza clave de la estrella 14 de 2012

No obstante, pese a los eventos extrafutbolísticos, todo parece indicar que esto no afectaría a Nacional con su tradicional estadio. Alexis Rodríguez sostuvo que, “según la info del club, en caso de jugar finales, “tendremos el estadio para esas fechas”.

En ese sentido, no habrá necesidad de buscar otro estadio diferente al Atanasio Girardot que acogerá la final de la Copa BetPlay en caso de que Nacional llegue a dicha instancia y las instancias definitivas de la Liga BetPlay en medio de los cuadrangulares y en caso de llegar a pelear por el título.

Bajo estas premisas con Atlético Nacional, lo mismo pasaría con el Deportivo Independiente Medellín que, seguramente, no tendrá problemas para jugar sus partidos en condición de local, dado que también está cerca de clasificar a la final de la Copa BetPlay y que también jugará los cuadrangulares semifinales.