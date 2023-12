Fin de la polémica: revelan los audios del VAR tras el gol anulado al Cali frente a Junior

La fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga Betplay terminó de forma bastante turbulenta por los incidentes que se presentaron en los partidos Cali vs Junior y Medellín vs Nacional. Ambos encuentros tuvieron que finalizar antes de tiempo ya que no se contaban con las garantías para disputar los 90 minutos reglamentarios.

En el caso del primero, la gota que colmó el vaso de los hinchas azucareros fue el gol anulado a Luis Haquín que además significa el descuento en el marcador. Sin embargo, el VAR no lo dio como válido debido a que Jhon Vásquez se encontraba en fuera de juego y además interfería la vista de Santiago Mele, arquero del equipo tiburón.

A raíz de la polémica que desató este hecho, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol hizo oficial los audios de la sala de video en los que hace la revisión de la jugada. Allí uno de los jueces determina que Mele logra tener una visual de la jugada: "No veo ningún impacto ni disminuye la reacción del guardameta. El guardameta logra tirarse", señala el juez central David Espinosa.

Vea también: Oficial: Dimayor confirmó fecha y hora para la final de la Liga Betplay

Sin embargo, otra toma de la jugada muestra que el arquero del Junior tratando de mirar hacia el balón ante la obstrucción que estaba haciendo Vásquez: "Hay una interferencia, punto de contacto. El jugador que está en fuera de juego se encuentra en la misma línea del guardameta", concluyen los árbitros del VAR.

Una vez revisada la acción, Espinosa procedió a reanudar el partido con un tiro libre directo y además no validó el gol anulado por Haquín. Esto provocó además el malestar de los hinchas del Deportivo Cali, incluso hubo quienes quisieron ingresar a la fuerza al terreno de juego.