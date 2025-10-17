Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 10:12
¿Fin de un ciclo? capitán de Junior saldría para 2026
En Junior se analizará la continuidad de varios jugadores al término de la temporada 2025.
Junior de Barranquilla ha sido gran protagonista de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025 al estar en la segunda posición con 28 puntos, luego de ocho victorias, cuatro empates y tres derrotas.
A pesar de ser uno de los equipos candidatos a disputar el título, en el entorno del cuadro 'rojiblanco' se han empezado a generar rumores con respecto a la posible salida de algunos jugadores para la temporada 2026.
Capitán de Junior saldría para 2026
En las últimas horas se ha dado a conocer que de Junior de Barranquilla podrá salir para la temporada 2026 uno de los jugadores con mayor experiencia y que además es uno de los capitanes de equipo.
Se trata del mediocampista Didier Moreno, a quien se le termina su contrato con el conjunto 'rojiblanco' en diciembre de 2025 y todavía no se ha empezado a negociar su posible renovación.
Según el periodista Alexis Rodríguez, Moreno contaría con propuestas de clubes del departamento de Antioquia y de Bogotá.
Finalmente, se explicó que el entorno del mediocampista esperará a entablar conversaciones con Junior.
¿Qué pasa con Guillermo Paiva?
Por otro lado, en Junior se ha empezado a generar expectativa por la posible salida del delantero paraguayo Guillermo Paiva.
El atacante guaraní está en el conjunto 'rojiblanco' con contrato en condición de préstamo, el cual termina en diciembre de 2025.
Sin embargo, en las últimas horas Regis Marques, representante de Guillermo Paiva, aseguró que la continuidad del delantero no está garantizada, ya que no se ha negociado por la opción de compra con él ni con Olimpia.
Fuente
Antena 2