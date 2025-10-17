¿Fin de un ciclo? capitán de Junior saldría para 2026

Capitán de Junior saldría para 2026

En las últimas horas se ha dado a conocer que de Junior de Barranquilla podrá salir para la temporada 2026 uno de los jugadores con mayor experiencia y que además es uno de los capitanes de equipo.

Se trata del mediocampista Didier Moreno, a quien se le termina su contrato con el conjunto 'rojiblanco' en diciembre de 2025 y todavía no se ha empezado a negociar su posible renovación.

Según el periodista Alexis Rodríguez, Moreno contaría con propuestas de clubes del departamento de Antioquia y de Bogotá.

Finalmente, se explicó que el entorno del mediocampista esperará a entablar conversaciones con Junior.