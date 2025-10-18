Actualizado:
Sáb, 18/10/2025 - 21:30
¿Fin del idilio entre Dayro Moreno y Once Caldas? Revelan 'pelea'
El delantero de 40 años no viajó con la delegación para enfrentar a Llaneros por la fecha 16 de la Liga Betplay.
En las últimas horas ha comenzado a circular un fuerte rumor alrededor del Once Caldas y su máximo referente, Dayro Moreno, quien, según versiones que han tomado fuerza en Manizales, no habría sido convocado por el entrenador Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera para el partido frente a Llaneros por presuntos actos de indisciplina.
Puede leer: Las tres veces que la Selección Colombia ha sido podio de un Mundial
Aunque el club no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, la ausencia del goleador en la lista de convocados ha despertado todo tipo de comentarios entre los hinchas y la prensa local. Muchos se preguntan si se trata de una decisión técnica, una molestia física o un nuevo episodio de comportamiento inadecuado fuera de las canchas.
El partido entre Llaneros y Once Caldas se jugará este domingo 19 de octubre a las 4:10 de la tarde en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2025. Ambos equipos se encuentran en plena lucha por clasificar a los cuadrangulares semifinales.
Actualmente, Once Caldas suma 19 puntos y ocupa la mitad de la tabla, mientras que Llaneros, una de las revelaciones del campeonato, tiene 22 unidades y es octavo. Una victoria podría meter de lleno al equipo albo en la pelea por los primeros lugares, por lo que la ausencia de su goleador sería un golpe sensible.
No es la primera vez que Dayro Moreno se ve envuelto en rumores de este tipo. A lo largo de su carrera, el delantero ha sido protagonista de varios episodios relacionados con temas de disciplina, tanto en clubes colombianos como en sus pasos por el exterior. Sin embargo, su talento goleador siempre lo ha mantenido en la élite del fútbol nacional.
Por ahora, lo único cierto es que el jugador no aparece en la convocatoria oficial difundida por el club. Desde el entorno del equipo se ha manejado total hermetismo, y ni el cuerpo técnico ni el propio jugador han ofrecido declaraciones sobre la situación.
Le puede interesar: Cali, pese al subtítulo, ganó millonaria cifra en la Libertadores Fem
De confirmarse que su ausencia obedece a una sanción interna, Once Caldas perdería a su máximo anotador en un momento crucial del campeonato. Mientras tanto, el rumor sigue creciendo y la expectativa entre los hinchas aumenta, a la espera de una versión oficial que aclare lo sucedido.
¡Ya están los convocados!— 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) October 18, 2025
Mañana salimos con toda 💪🏻 estos guerreros van a dejar el alma por nuestros colores.
🔥 No importa dónde juegue el BLANCO, todos alentamos juntos#MiVidaMiEquipo pic.twitter.com/Tw85XlZMuN
Fuente
Antena 2