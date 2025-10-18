¿Fin del idilio entre Dayro Moreno y Once Caldas? Revelan 'pelea'

En las últimas horas ha comenzado a circular un fuerte rumor alrededor del Once Caldas y su máximo referente, Dayro Moreno, quien, según versiones que han tomado fuerza en Manizales, no habría sido convocado por el entrenador Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera para el partido frente a Llaneros por presuntos actos de indisciplina.

Puede leer: Las tres veces que la Selección Colombia ha sido podio de un Mundial

Aunque el club no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, la ausencia del goleador en la lista de convocados ha despertado todo tipo de comentarios entre los hinchas y la prensa local. Muchos se preguntan si se trata de una decisión técnica, una molestia física o un nuevo episodio de comportamiento inadecuado fuera de las canchas.

El partido entre Llaneros y Once Caldas se jugará este domingo 19 de octubre a las 4:10 de la tarde en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2025. Ambos equipos se encuentran en plena lucha por clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Actualmente, Once Caldas suma 19 puntos y ocupa la mitad de la tabla, mientras que Llaneros, una de las revelaciones del campeonato, tiene 22 unidades y es octavo. Una victoria podría meter de lleno al equipo albo en la pelea por los primeros lugares, por lo que la ausencia de su goleador sería un golpe sensible.