Fortaleza sorprendió a Bucaramanga y ganó 2-1 de visitante; reviven Los Amix

¿Cuánto quedó el partido entre Bucaramanga y Fortaleza?

Tras el gol de Sambueza, el equipo ‘Leopardo’ empezó a tomar las riendas del partido y generó más opciones de peligro sobre el arco defendido por Jordan García, donde jugadores como Leonardo Flores y Luciano Pons se empezaron a mostrar con mayor frecuencia para crear jugadas de ataque.

El juego se tornó más dinámico y Fortaleza no renunció al ataque, incluso, el equipo capitalino tuvo una opción clara de poner el 2-1 a su favor, pero el arquero Aldair Quintana nuevamente dio muestras de sus reflejos atajando un remate a quema ropa dentro del área.

Bucaramanga fue al ataque y descuidó su defensa, algo que aprovechó Fortaleza con llegadas de peligro que empezaban a dar aviso de lo que vendría, pues luego de una nueva atajada de Quintana llegaría el 2-1 para Fortaleza gracias a un cabezazo de Sebastián Ramírez al minuto 89, anotación que le dio el primer triunfo para 'Los Amix' en estos cuadrangulares.