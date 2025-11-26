Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 20:59
Fortaleza sorprendió a Bucaramanga y ganó 2-1 de visitante; reviven Los Amix
Hubo sorpresa en la tercera fecha de los cuadrangulares.
Atlético Bucaramanga y Fortaleza protagonizaron uno de los partidos de la tercera fecha en los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Américo Montanini y que tuvo varios gritos de gol en su desarrollo.
Primero fue el equipo visitante el que pegó primero, pues el delantero Emilio Aristizábal aprovechó un centro dentro del área del Atlético Bucaramanga para anticiparse a la defensa y empujar el balón dentro de la red, anotación al minuto 33 del partido.
Bucaramanga destrabó el partido con un golazo para enmarcar
El gol de Fortaleza cayó como balde de agua fría para el equipo de Leonel Álvarez, que esperaba tener un duelo tranquilo frente al equipo que había perdido sus dos partidos anteriores, sin embargo, ‘Los Amix’ pelearon el partido y complicaron los intereses del Bucaramanga.
El conjunto ‘Leopardo’ no encontraba los caminos para llegar con alto peligro al arco de Fortaleza, sin embargo, el segundo tiempo puedo obtener el empate gracias a un golazo de Fabián Sambueza, quien desde casi la mitad de la cancha probó al arco ante la salida del arquero y pudo poner el 1-1 mientras los defensas de ‘Los Amix’ corrían para resguardar la portería descubierta.
¿Cuánto quedó el partido entre Bucaramanga y Fortaleza?
Tras el gol de Sambueza, el equipo ‘Leopardo’ empezó a tomar las riendas del partido y generó más opciones de peligro sobre el arco defendido por Jordan García, donde jugadores como Leonardo Flores y Luciano Pons se empezaron a mostrar con mayor frecuencia para crear jugadas de ataque.
El juego se tornó más dinámico y Fortaleza no renunció al ataque, incluso, el equipo capitalino tuvo una opción clara de poner el 2-1 a su favor, pero el arquero Aldair Quintana nuevamente dio muestras de sus reflejos atajando un remate a quema ropa dentro del área.
Bucaramanga fue al ataque y descuidó su defensa, algo que aprovechó Fortaleza con llegadas de peligro que empezaban a dar aviso de lo que vendría, pues luego de una nueva atajada de Quintana llegaría el 2-1 para Fortaleza gracias a un cabezazo de Sebastián Ramírez al minuto 89, anotación que le dio el primer triunfo para 'Los Amix' en estos cuadrangulares.
⚽🔥¡TRIUNFAZO DE LOS ‘AMIX’ EN EL AMÉRICO MONTANINI! Con goles de Emilio Aristizábal y Sebastián Ramírez, Fortaleza venció 2 a 1 a Bucaramanga en la fecha 3 del cuadrangular B de #LALIGAxWIN. pic.twitter.com/X6sAZ0TKhM— Win Sports (@WinSportsTV) November 27, 2025
