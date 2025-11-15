Fortaleza confirmó el estadio en donde disputará los cuadrangulares

Fortaleza CEIF ya tomó una decisión clave para afrontar los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II, un hecho histórico para el club que disputará por primera vez esta instancia semifinal. El equipo bogotano confirmó dónde disputará sus partidos como local.

Confirmado el estadio de Fortaleza para cuadrangulares

Finalmente, Fortaleza continuará jugando en el estadio Metropolitano de Techo, dejando de lado la posibilidad de trasladarse al estadio El Campín para esta fase decisiva del torneo.

La opción de utilizar El Campín había surgido ante la eventualidad de enfrentar a Atlético Nacional o América de Cali, conjuntos que cuentan con una alta presencia de hinchas en Bogotá y que suelen llenar el máximo escenario de la capital cuando lo visitan (un par de veces al año).

Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada tras la confirmación de los rivales: Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, equipos con menor presión de aforo para un cambio de escenario.