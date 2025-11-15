Actualizado:
Sáb, 15/11/2025 - 20:50
Fortaleza confirmó el estadio en donde disputará los cuadrangulares
Los Amix integran el grupo B junto a Tolima, Bucaramanga y Santa Fe.
Fortaleza CEIF ya tomó una decisión clave para afrontar los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II, un hecho histórico para el club que disputará por primera vez esta instancia semifinal. El equipo bogotano confirmó dónde disputará sus partidos como local.
Confirmado el estadio de Fortaleza para cuadrangulares
Finalmente, Fortaleza continuará jugando en el estadio Metropolitano de Techo, dejando de lado la posibilidad de trasladarse al estadio El Campín para esta fase decisiva del torneo.
La opción de utilizar El Campín había surgido ante la eventualidad de enfrentar a Atlético Nacional o América de Cali, conjuntos que cuentan con una alta presencia de hinchas en Bogotá y que suelen llenar el máximo escenario de la capital cuando lo visitan (un par de veces al año).
Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada tras la confirmación de los rivales: Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, equipos con menor presión de aforo para un cambio de escenario.
En el caso de Santa Fe, jugar en El Campín habría significado cederle la localía al rival, algo que no está permitido por la Dimayor, por lo que la opción quedó completamente descartada.
Por ello, Fortaleza consideró que lo más apropiado es mantener su sede habitual, donde ha construido su identidad y su rendimiento como local durante toda la campaña.
Además, el club destacó que jugar en Techo le garantiza continuidad logística, cercanía con su hinchada y condiciones favorables para mantener su estilo de juego.
De esta manera, Fortaleza afrontará sus primeros cuadrangulares en la máxima categoría defendiendo su casa habitual, con la ilusión de avanzar a la gran final del fútbol colombiano.
