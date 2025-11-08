Fortaleza y Junior se miden en la jornada de este sábado en la penúltima fecha de la Liga Betplay.

Ambos equipos quieren seguir sumando para alcanzar el punto invisible en la tabla de posiciones.

Siga Fortaleza vs Junior EN VIVO 8 de noviembre: hora y canal para la Liga Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 4:10

Bolivia, Chile y Venezuela: 5:10

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 6:10