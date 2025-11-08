Cargando contenido

Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 08/11/2025 - 13:48

Fortaleza vs Junior EN VIVO 8 de noviembre: hora y canal para la Liga Betplay

Se vive la penúltima fecha de la Liga Betplay.

Fortaleza y Junior se miden en la jornada de este sábado en la penúltima fecha de la Liga Betplay.

Ambos equipos quieren seguir sumando para alcanzar el punto invisible en la tabla de posiciones.

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Win+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 4:10

Bolivia, Chile y Venezuela: 5:10

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 6:10

EN VIVO FORTALEZA VS JUNIOR | Con: Jotas Mantilla y Sebastián Heredia
Antena 2
