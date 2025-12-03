Fortaleza vs Santa Fe EN VIVO, 3 de diciembre: hora y canal Liga BetPlay

En esta quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II, Fortaleza se enfrenta a Independiente Santa Fe. Un partido que ya no tiene nada por definir, dado que los dos clubes sellaron las eliminaciones después de perder contra Bucaramanga, en el caso de los ‘Atezados’ y una caída frente al Deportes Tolima de los cardenales.

Ya se habían visto las caras en el Estadio Metropolitano de Techo en la fase regular con victoria de Fortaleza con un marcador de 2-0. Un contundente triunfo que permitía soñar ahora que se debían ver las caras en los cuadrangulares. Sin embargo, en el primer partido en El Campín, los cardenales respetaron la casa con una goleada de 3-0 gracias a Hugo Rodallega que marcó tres goles.

Nueva oportunidad para, por lo menos, despedirse con los honores y con las botas puestas. Fortaleza y Santa Fe ya están eliminados y solo jugarán por calendario. La discusión ya es entre el Deportes Tolima y el Atlético Bucaramanga. Un empate clasificaría horas más tarde a los tolimenses en la final.

Para este encuentro, Fortaleza no podrá contar con Luis Fernando Escorcia ni con Jonathan Marulanda que fueron expulsados en el partido de la fecha 4 frente a Atlético Bucaramanga. Los cardenales no podrán tener a Ewil Murillo que también vio la tarjeta roja. Tampoco estará Edwar López. Santa Fe cuenta con el regreso de Yairo Moreno que estaba lesionado.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER FORTALEZA VS SANTA FE POR LA QUINTA FECHA DE LA LIGA BETPLAY CUADRANGULARES SEMIFINALES MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE

El partido entre Fortaleza vs Independiente Santa Fe por la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay iniciará a partir de las 6:20 de la tarde en horario de Colombia y se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO FORTALEZA VS SANTA FE

Colombia, Ecuador y Perú: 6:20 P.M.

México: 5:20 P.M.

Bolivia y Venezuela: 7:20 P.M.

Argentina. Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:20 P.M.