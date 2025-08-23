Actualizado:
Fortaleza vs Santa Fe EN VIVO HOY 23 de agosto: Liga Betplay fecha 8
La Liga Betplay tendrá el duelo entre equipos bogotanos por la lucha de la clasificación.
Continúa la fecha 8 de la Liga Betplay 2025 y los encargados de dar seguir la jornada del sábado serán Santa Fe y Fortaleza, los cuales se enfrentarán este sábado 23 de agosto en el Estadio Metropolitano de Techo
Fortaleza será el encargado de auspiciar como local en esta nueva oportunidad y el panorama es bastante bueno, ya que llega con once puntos en siete partidos jugados en la Liga Betplay. Sin embargo, los amix no quieren perder el ritmo en Liga y alejarse de la pelea por la clasificación.
Mientras que por el lado de Santa Fe, la situación deportiva es buena, ya que en el inicio de la nueva edición de la Liga Betplay, campeón ha conseguido sumar doce puntos en siete partidos esperando mantener ese promedio para clasificar a las semifinales.
Fortaleza vs Santa Fe EN VIVO 23 de agosto: hora y canal para ver la Liga Betplay
El compromiso entre Fortaleza y Santa Fea se jugará en el Estadio Metropolitano de Techo a partir de las 18:20 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 20:20 horas.
En cuanto a la respectiva transmisión por la fecha 8 de la Liga Betplay, se podrá ver a través de Win+. Además, también podrá seguirla por medio de Antena 2.
Esta es la nómina del León 🦁 que disputará desde las 6:20 pm la Fecha 8.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/mQLom81qZb— Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 23, 2025
