Continúa la fecha 8 de la Liga Betplay 2025 y los encargados de dar seguir la jornada del sábado serán Santa Fe y Fortaleza, los cuales se enfrentarán este sábado 23 de agosto en el Estadio Metropolitano de Techo

Fortaleza será el encargado de auspiciar como local en esta nueva oportunidad y el panorama es bastante bueno, ya que llega con once puntos en siete partidos jugados en la Liga Betplay. Sin embargo, los amix no quieren perder el ritmo en Liga y alejarse de la pelea por la clasificación.

Mientras que por el lado de Santa Fe, la situación deportiva es buena, ya que en el inicio de la nueva edición de la Liga Betplay, campeón ha conseguido sumar doce puntos en siete partidos esperando mantener ese promedio para clasificar a las semifinales.