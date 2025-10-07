[Foto] Dos técnicos de selección fueron a ver Millonarios vs América

Millonarios y América de Cali se enfrentan en la noche de este martes en Bogotá, y lo hacen por la fecha 14 de la Liga Betplay del segundo semestre de 2025. Previo al duelo se pudo ver a dos entrenadores colombianos en las gradas, dispuestos a ver el partido.

Pues Luis Fernando Suárez y Jorge Luis Pinto acudieron al estadio El Campín para presenciar el partido entre Millonarios y América, y hasta posaron para una cámara. Ambos se encuentran sin equipo en la actualidad.

Lo cierto es que los dos son recordados por sus pasos en selecciones nacionales, de hecho, ambos dirigieron a Honduras y Costa Rica. Asimismo, Pinto estuvo al frente de Millonarios en tres ocasiones.

Aparentemente ambos fueron bien recibidos por la parcial Azul en el estadio El Campín, más allá de que Suárez nunca estuvo ligado a la institución, y Pinto no dejó un grato recuerdo sobre todo en su último paso por allí.

Recientemente este medio informó que Luis Fernando Suárez era uno de los candidatos para dirigir a Aucas, pero finalmente la dirigencia del equipo ecuatoriano se decantó por Juan Pablo Buch,