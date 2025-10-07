Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 20:07
[Foto] Dos técnicos de selección fueron a ver Millonarios vs América
El partido entre Embajadores y Escarlatas se disputa este martes 7 de octubre en El Campín.
Millonarios y América de Cali se enfrentan en la noche de este martes en Bogotá, y lo hacen por la fecha 14 de la Liga Betplay del segundo semestre de 2025. Previo al duelo se pudo ver a dos entrenadores colombianos en las gradas, dispuestos a ver el partido.
Pues Luis Fernando Suárez y Jorge Luis Pinto acudieron al estadio El Campín para presenciar el partido entre Millonarios y América, y hasta posaron para una cámara. Ambos se encuentran sin equipo en la actualidad.
Lo cierto es que los dos son recordados por sus pasos en selecciones nacionales, de hecho, ambos dirigieron a Honduras y Costa Rica. Asimismo, Pinto estuvo al frente de Millonarios en tres ocasiones.
Aparentemente ambos fueron bien recibidos por la parcial Azul en el estadio El Campín, más allá de que Suárez nunca estuvo ligado a la institución, y Pinto no dejó un grato recuerdo sobre todo en su último paso por allí.
Recientemente este medio informó que Luis Fernando Suárez era uno de los candidatos para dirigir a Aucas, pero finalmente la dirigencia del equipo ecuatoriano se decantó por Juan Pablo Buch,
Estadísticas de Luis Fernando Suárez y Jorge Luis Pinto en selecciones
Luis Fernando Suárez fue DT de la Selección absoluta de Ecuador en dos ocasiones (1997 y 2004 a 2007), con un balance de 55 partidos, 19 victorias, once empates y 25 derrotas).
Fue DT de Colombia sub 20 en 1999, donde ganó tres y empató dos de los cinco partidos en que estuvo al frente.
En Honduras fue el entrenador entre 2011 y 2014, con un salfo de 25 victorias, 20 igualdades y 29 derrotas en 74 partidos disputados.
En Costa Rica, Suárez fue técnico entre 2021 y 2023, dejando un balance de 17 triunfos, siete empates y doce partidos perdidos en 36 juegos.
Jorge Luis Pinto ofició como entrenador de Costa Rica de 2004 a 2005 y de 2011 a 2014; su rendimiento fue cercano al 55 % en vista de que ganó 31, perdió 18 y empató 18 de los juegos de afrontó.
En Colombia fue el seleccionador absoluto entre 2006 y 2008, con once victorias, siete empates y nueve derrotas.
Honduras lo tuvo como DT entre 2014 y 2017, donde ganó 24 partidos, empató 16 y perdió 24.
En Emiratos Árabes Unidos, Jorge Luis Pinto tuvo su última experiencia como DT de selección, donde solo dirigió tres partidos, de los que ganó uno y perdió dos.
