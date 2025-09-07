[Foto] El nuevo técnico de América, presente en el clásico ante Cali

América de Cali enfrenta a Deportivo Cali en el Pascual Guerrero en el marco de la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II, siendo la segunda ocasión en que debe ser dirigido por Alex Escobar, quien es el entrenador interino ante la salida de Diego Gabriel Raimondi.

Sin embargo, el técnico en propiedad está por asumir, pues ya está todo arreglado con el nuevo entrenador, quien se encuentra en un palco en el Pascual Guerrero viendo el partido de este domingo.

El nuevo técnico de América ya lo vio jugar en el Pascual

Pues David González fue ponchado por las cámaras de Win Sports durante el partido América vs Cali, confirmándose así su llegada al cuadro Escarlata, con todo e imposibilidades para dirigir desde la línea técnica al menos durante este año.

Aún no hay anuncio oficial sobre la llegada de David González al América, pero todo indica que este lunes 8 de septiembre se hará la presentación oficial junto con un comunicado que será posteado en redes sociales y la página web del equipo.