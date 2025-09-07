Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 17:17
[Foto] El nuevo técnico de América, presente en el clásico ante Cali
Tras la salida de Diego Gabriel Raimondi, Alex Escobar asumió como entrenador interino. En unos días será oficial el nuevo técnico.
América de Cali enfrenta a Deportivo Cali en el Pascual Guerrero en el marco de la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II, siendo la segunda ocasión en que debe ser dirigido por Alex Escobar, quien es el entrenador interino ante la salida de Diego Gabriel Raimondi.
Sin embargo, el técnico en propiedad está por asumir, pues ya está todo arreglado con el nuevo entrenador, quien se encuentra en un palco en el Pascual Guerrero viendo el partido de este domingo.
Puede leer: Zidane estrena equipo y sería DT de un cuestionado de Selección Colombia
El nuevo técnico de América ya lo vio jugar en el Pascual
Pues David González fue ponchado por las cámaras de Win Sports durante el partido América vs Cali, confirmándose así su llegada al cuadro Escarlata, con todo e imposibilidades para dirigir desde la línea técnica al menos durante este año.
Aún no hay anuncio oficial sobre la llegada de David González al América, pero todo indica que este lunes 8 de septiembre se hará la presentación oficial junto con un comunicado que será posteado en redes sociales y la página web del equipo.
¿Por qué David González tiene que dirigir a América desde un palco?
La razón por la que David González no puede oficiar como técnico de América ante la Dimayor y por ende tendrá que estar desde un palco es porque ya dirigió en este segundo semestre a Millonarios FC.
En consecuencia, David González no podrá dirigir a América desde la línea técnica por lo que queda de este año, y habrá que esperar al próximo semestre para ahí sí estar en el banquillo técnico.
Le puede interesar: [Video] Gustavo Puerta, en su debut, hizo gol con Racing de Santander
Así las cosas, quien será el encargado de estar en el banquillo técnico de América por lo que resta de este semestre es justamente Alex Escobar, un 'viejo conocido' del club, quien ya ha oficiado como entrenador interino en varias ocasiones.
¿Hasta cuándo va el contrato de David González con América?
Se estima que el contrato de David González con América de Cali irá hasta junio de 2026, y el objetivo no será otro más que obtener títulos, y en consecuencia, la clasificación a algún torneo internacional.
Image
David González, nuevo técnico de América
Fuente
Antena 2