Lun, 15/09/2025 - 14:01
[Foto] Hinchas del Cali hicieron innovadora campaña contra el suicidio
El mensaje se presentó durante el partido ante Deportivo Pasto en Palmaseca.
Las campañas de prevención del suicidio cada vez cobran más vigencia, y si bien antes se trataba de algo organizado por las entidades gubernamentales, ahora hay organizaciones de todo tipo que las promueven. Recientemente fue la hinchada de Deportivo Cali la que se organizó.
Pues en el partido contra Deportivo Pasto, en la tribuna popular se desplegó un trapo que tenía inscrita la frase: "Enemigos del silencio. Hablar salva vidas". Y si bien en el inicio muchos no la interpretaron bien, luego se confirmó que se trató de una campaña.
La intención de la barra 'Frente Radical Verdiblanco' fue realizar un llamado a la prevención del suicidio, pues se trata de una conducta que no ha sido debidamente tratada y sobre la cual aún existen muchos mitos.
Por tal motivo, fuera del trapo -amarillo, color representativo de estas iniciativas-, se repartieron algunos volantes en la tribuna, en la que se indica que la barra popular del Cali quiere instruir acerca del suicidio.
"Hablemos sobre la prevención del suicidio", se puede leer en los volantes difundidos por la hinchada de Cali, y se procede a hablar sobre mitos y realidades acerca del tema.
Sin duda se trata de una buena idea por parte de la barra popular del Cali, pues con ella se pretende desmitificar el suicidio y darle visibilidad a los casos, los cuales se han disparado en los últimos años.
Cabe recordar que el suicidio es la tercera causa más común de muerte entre personas de 15 a 29 años, razón por la cual requiere total atención y campañas de prevención más constantes y dirigidas hacia los más vulnerables.
