[Foto] Juan Mahecha quedó con un 'moretón' tras golpe de Graterol y el VAR no apareció

La séptima fecha de la Liga Betplay permitió el delo entre La Equidad y América de Cali, el cual por temas de aforo, logística y seguridad de los espectadores, se disputó en el estadio El Campín y dejó un 0-0.

Fue un partido parejo, en el cual la primera parte fue en favor de los Aseguradores, quienes se volcaron al ataque pero fue el portero Joel Graterol quien impidió que se abriera la cuenta.

Ya en el segundo tiempo, hubo más acciones de riesgo en favor del Diablo, pero el duelo murió con un 0-0 que tiene a los dos equipos fuera de los ocho clasificados, de manera parcial.

Aun así, hubo una jugada para revisar, la cual se presentó en el tiempo añadido de la parte complementaria, pues en una acción a balón parado en favor de los dueños de casa, Juan Alejandro Mahecha saltó a la par con Graterol, pero fue el jugador de La Equidad quien llegó primero al balón, sufriendo un golpe por parte del venezolano.

No obstante, esta jugada no fue revisada, pues el árbitro central Carlos Ortega no se percató y el VAR tampoco llamó para avisarle sobre la irregularidad. Era penalti en favor de La Equidad, y no fue sancionado.

Posterior al compromiso, Juan Alejandro Mahecha se sacó una fotografía en la cual se ve la magnitud del golpe recibido por Joel Graterol, pues en el costado derecho de su frente se observa un 'moretón' el cual además de ser evidencia de la infracción, permite pensar que pudo representar una amonestación para Joel Graterol.

Una vez más, hubo una acción que debió ser revisada por el VAR, pero los encargados de la asistencia tecnológica no se percataron, y por ende se presentó una injusticia en el arbitraje colombiano.

Foto de la agresión de Joel Graterol a Juan Alejandro Mahecha