[Foto] Millonarios se pinta de rosado; revelan su nueva camiseta alternativa
El equipo 'embajador' lanzará nueva equipación para la temporada 2025-2026.
Millonarios ha empezado un nuevo proyecto deportivo bajo las órdenes del técnico Hernán Torres, quien llegó en reemplazo de David González y que en su primer partido en liga ante Águilas Doradas logró un aliciente triunfo por 2-1 en condición de visitante, el segundo en esta competencia luego de 8 partidos disputados.
El conjunto ‘albiazul’, que de momento se ubica en la casilla 16 de la Liga BetPlay con apenas 7 puntos, tendría pronto un anuncio oficial acerca de su próxima camiseta alternativa, la cual ha sido filtrada en las últimas horas.
Millonarios y una nueva camiseta de color rosado
Mientras el equipo ‘embajador’ se alista para lo que será el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay contra Envigado (juego que se llevará a cabo este miércoles a partir de las 3:00 p.m.), la noticia de una nueva equipación llegó al aficionado de Millonarios.
Sería una camiseta alternativa de color rosado en su mayoría y que tiene líneas azules en parte del cuello y en las mangas, un diseño de la marca Adidas que tiene el logo de Andina (uno de los patrocinadores comerciales del equipo) en la zona del pecho.
🚨 Así será la camiseta Adidas alternativa de #Millonarios para la temporada 2025/26 🔵⚪️— Pipe Sierra (@PSierraR) September 3, 2025
📷 @MillosDColombia pic.twitter.com/kAKifZb9WN
Los próximos partidos de Millonarios
El equipo dirigido por el técnico Hernán Torres volverá a la acción en el partido de este miércoles por Copa BetPlay en condición de visitante frente al Envigado, mientras que en la Liga BetPlay, el conjunto azul de la capital del país enfrentará de local a Santa Fe por la fecha 10 de la competencia, duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 6 de septiembre en el Estadio El Campín a partir de las 8:30 de la noche.
Se espera que en el clásico capitalino se cristalice el anhelado regreso del goleador Leonardo Castro, quien según reportes ya está completamente recuperado de la fractura de peroné en su pierna izquierda que sufrió el pasado marzo.
