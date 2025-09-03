[Foto] Millonarios se pinta de rosado; revelan su nueva camiseta alternativa

Millonarios ha empezado un nuevo proyecto deportivo bajo las órdenes del técnico Hernán Torres, quien llegó en reemplazo de David González y que en su primer partido en liga ante Águilas Doradas logró un aliciente triunfo por 2-1 en condición de visitante, el segundo en esta competencia luego de 8 partidos disputados.

El conjunto ‘albiazul’, que de momento se ubica en la casilla 16 de la Liga BetPlay con apenas 7 puntos, tendría pronto un anuncio oficial acerca de su próxima camiseta alternativa, la cual ha sido filtrada en las últimas horas.

Lea también: Millonarios vs Santa Fe: definida tribuna y precio para la hinchada visitante