[Foto] Reapareció José Luis Chunga y dejó una triste imagen
El portero barranquillero actualmente tiene contrato con Independiente Medellín.
De estar en la mira de varios de los clubes más importantes de la Liga Betplay a estar al borde del retiro, esa es la realidad que vive el arquero José Luis Chunga, quien ya suma más de año y medio sin atajar debido a distintas lesiones.
Inicialmente fue una tendinitis la que alejó de las canchas al golero barranquillero, posteriormente sufrió una lesión en el condral de rótula en su rodilla izquierda y luego una molestia en su cadera; en consecuencia, Independiente Medellín no ha podido gozar de las condiciones del buen portero.
Chunga llegó a Medellín para el segundo semestre de 2023, y a partir de 2024 sufrió las lesiones ya mencionadas. Ahora, aparentemente en el olvido, reapareció y dejó una imagen triste para quienes conocen su carrera.
Previo al partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional por la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II, disputado el pasado domingo 7 de septiembre, el portero José Luis Chunga fue visto con un bastón, debido a la incomodidad que tiene para caminar a sus 34 años.
Foto de José Luis Chunga con bastón
🚨 Las condiciones de José Luis Chunga (33)🚑. pic.twitter.com/n0elUfGKYW— 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) September 8, 2025
Los comentarios fuera de ser críticos, demuestran la preocupación que tienen los hinchas por Chunga, un portero quien tuvo que soportar varios años en el banquillo de Junior FC para empezar a demostrar sus condiciones y ser convocado a Selección Colombia, inclusive.
La trayectoria de José Luis Chunga
Chunga debutó en 2009 en Barranquilla FC, donde estuvo por dos temporadas; en 2011 arribó al Junior, pero siempre fue suplente de Sebastián Viera, y en diez años apenas atajó 69 veces; en el 2021-I llegó a Jaguares y fue figura, por lo que para el segundo semestre firmó con Alianza donde estuvo hasta 2023-I; Independiente Medellín lo fichó para 2023-II y apenas atajó 22 juegos, pues llegaron las lesiones.
Mientras estuvo en Alianza Petrolera (ahora Alianza FC de Valledupar), Chunga fue convocado a la Selección Colombia, con la que atajó en tres partidos amistosos, donde apenas recibió un gol y sacó su portería invicta en dos ocasiones.
Además, el arquero es recordado por tener buena pegada de media distancia, pues anotó dos goles de tiro libre con Alianza Petrolera, a Águilas Doradas y Patriotas, respectivamente.
