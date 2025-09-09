[Foto] Reapareció José Luis Chunga y dejó una triste imagen

De estar en la mira de varios de los clubes más importantes de la Liga Betplay a estar al borde del retiro, esa es la realidad que vive el arquero José Luis Chunga, quien ya suma más de año y medio sin atajar debido a distintas lesiones.

Inicialmente fue una tendinitis la que alejó de las canchas al golero barranquillero, posteriormente sufrió una lesión en el condral de rótula en su rodilla izquierda y luego una molestia en su cadera; en consecuencia, Independiente Medellín no ha podido gozar de las condiciones del buen portero.

Chunga llegó a Medellín para el segundo semestre de 2023, y a partir de 2024 sufrió las lesiones ya mencionadas. Ahora, aparentemente en el olvido, reapareció y dejó una imagen triste para quienes conocen su carrera.

Previo al partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional por la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II, disputado el pasado domingo 7 de septiembre, el portero José Luis Chunga fue visto con un bastón, debido a la incomodidad que tiene para caminar a sus 34 años.

Foto de José Luis Chunga con bastón