[Fotos] Así es el balón con el que se jugará el Mundial 2026

Se van definiendo los clasificados a la Copa del Mundo 2026, y mientras esto ocurre se ultiman detalles para el que será un torneo histórico e inédito, ya que por primera vez habrá 48 selecciones, lo cual ampliará la duración del certamen.

Y uno de los más recientes detalles que se conocieron fue el balón oficial con el que se disputará el Mundial de Fútbol 2026, el cual ha generado buenas impresiones entre usuarios en redes sociales dado que incluye detalles representativos de los tres países anfitriones.

¿Cómo se llama el balón del Mundial de Fútbol 2026?

El balón del Mundial de Fútbol 2026 se llamará 'Trionda', y fue diseñado y elaborado por Adidas, marca que por tradición se ha encargado del esférico del certamen. Habrá dos versiones, apenas se conoció el estándar, y en unos meses se presentará el premium; la diferencia entre ambos corre por detalles como la textura y el peso.

¿Cuándo sale a la venta el balón del Mundial 2026?

Además, es pertinente que si bien se conocieron fotos de la pelota con que se jugará la Copa del Mundo 2026, esta aún no entra en circulación, pues Adidas lo presentará oficialmente en octubre próximo, mes en que saldrá a la venta.