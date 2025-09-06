Actualizado:
[Fotos] Así es el balón con el que se jugará el Mundial 2026
La Copa del Mundo se realizará a mitad de año en México, Estados Unidos y Canadá.
Se van definiendo los clasificados a la Copa del Mundo 2026, y mientras esto ocurre se ultiman detalles para el que será un torneo histórico e inédito, ya que por primera vez habrá 48 selecciones, lo cual ampliará la duración del certamen.
Y uno de los más recientes detalles que se conocieron fue el balón oficial con el que se disputará el Mundial de Fútbol 2026, el cual ha generado buenas impresiones entre usuarios en redes sociales dado que incluye detalles representativos de los tres países anfitriones.
¿Cómo se llama el balón del Mundial de Fútbol 2026?
El balón del Mundial de Fútbol 2026 se llamará 'Trionda', y fue diseñado y elaborado por Adidas, marca que por tradición se ha encargado del esférico del certamen. Habrá dos versiones, apenas se conoció el estándar, y en unos meses se presentará el premium; la diferencia entre ambos corre por detalles como la textura y el peso.
¿Cuándo sale a la venta el balón del Mundial 2026?
Además, es pertinente que si bien se conocieron fotos de la pelota con que se jugará la Copa del Mundo 2026, esta aún no entra en circulación, pues Adidas lo presentará oficialmente en octubre próximo, mes en que saldrá a la venta.
El fondo del balón es blanco, y contará con detalles en tonos verde, rojo y azul, con referencias a México, Estados Unidos y Canadá, respectivamente, que son los países que organizarán el evento deportivo entre junio y julio del 2026.
En la parte verde, referente a México, estará el Águila Azteca y la palabra 'Trionda'; en el espacio rojo irá la hoja de maple (u hoja de arce) -símbolo nacional canadiense- junto al logo de Adidas; y en el color azul habrá algunas estrellas en honor a Estados Unidos y el logo del Mundial 2026.
Se esperan en los próximos días más detalles sobre el balón con el que se disputará la Copa del Mundo 2026, pero de momento parte como uno de los de mejor acogida por los aficionados en los últimos mundiales, y posiblemente sea un éxito en cuanto a ventas.
Video y fotos de Trionda, balón del Mundial 2026
⚽️— Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 5, 2025
Una perspectiva más a fondo del ‘Trionda’, balón que sería utilizado para la Copa del Mundo 🇺🇸🇨🇦🇲🇽 2026.
Adidas lo estará presentando oficialmente en octubre de este año.
pic.twitter.com/ubOfTsh4RC
🚨⚽ CONFIRMADO. Así será el balón para el Mundial 2026— Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 5, 2025
"Trionda", el diseño final de Adidas para el balón de la Copa del Mundo 2026.
Esta es su versión estándar, queda pendiente la versión premium que será ocupada en fases finales.
🇲🇽 Verde de México con el Águila Azteca
🇨🇦… pic.twitter.com/QSBc4ECDq8
