Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 21:54
[Fotos] Así fue la protesta de hinchas de Millonarios en El Campín
El partido ante Unión Magdalena tuvo que ser suspendido por incidentes en las tribunas.
Hinchas de Millonarios protestaron este miércoles 20 de agosto contra la dirigencia y sus jugadores por los malos resultados que ha conseguido el club en los partidos que ha afrontado durante este semestre.
En la noche de este miércoles, Millonarios recibió a Unión Magdalena en un partido que corresponde a la primera fecha y había tenido que ser suspendido. Una vez el Ciclón remontó el juego iniciaron los inconvenientes en las tribunas.
Puede leer: Millonarios acude a un DT de confianza para remplazar a David González
Los locales iniciaron ganando sobre los 7 minutos del primer tiempo con anotación de Beckham David Castro, quien es posiblemente el mejor jugador del equipo en la actualidad; no obstante, la ventaja apenas duró doce minutos.
A los 19' llegó la igualdad para Unión Magdalena, que por intermedio de Jannenson Sarmiento consiguió el 1-1 parcial, generando sensaciones negativas en los asistentes al estadio, quienes se habían organizado previamente para protestar.
En una de las últimas jugadas del primer tiempo Unión Magdalena se quedó con un jugador menos, pues Dilan Enier Ortiz recibió una tarjeta roja por una fuerte entrada sobre Bruno Sávio.
Al inicial el segundo tiempo, pese a que se esperaba que Unión saliera a cuidar el empate, el '10', Sarmiento, se inventó una jugada y anotó el 2-1 a los 50', que luego de la revisión del VAR fue convalidado.
Le puede interesar: Jugador de Bucaramanga agredió a arquero de Junior y envió 'amenaza'
Hinchas de Millonarios lanzaron zapatos y huevos a la cancha
A partir de allí se generó la protesta violenta de hinchas de Millonarios, que con antelación habían desplegado un trapo en la tribuna norte, el cual apuntaba que "los directivos deberían pagar por ver a esta hinchada".
Posteriormente hubo lanzamiento de zapatos desde la tribuna norte y de huevos desde otras localidades, como un mensaje simbólico para los jugadores y los dirigentes de Millonarios.
Protesta de hinchas de Millonarios
Image
Protesta de hinchas de Millonarios contra Unión Magdalena
Image
Protesta de hinchas de Millonarios contra Unión Magdalena
Image
Protesta de hinchas de Millonarios contra Unión Magdalena
Image
Protesta de hinchas de Millonarios contra Unión Magdalena
Image
Protesta de hinchas de Millonarios contra Unión Magdalena
Fuente
Antena 2