[Fotos] Así fue la protesta de hinchas de Millonarios en El Campín

Hinchas de Millonarios protestaron este miércoles 20 de agosto contra la dirigencia y sus jugadores por los malos resultados que ha conseguido el club en los partidos que ha afrontado durante este semestre.

En la noche de este miércoles, Millonarios recibió a Unión Magdalena en un partido que corresponde a la primera fecha y había tenido que ser suspendido. Una vez el Ciclón remontó el juego iniciaron los inconvenientes en las tribunas.

Los locales iniciaron ganando sobre los 7 minutos del primer tiempo con anotación de Beckham David Castro, quien es posiblemente el mejor jugador del equipo en la actualidad; no obstante, la ventaja apenas duró doce minutos.

A los 19' llegó la igualdad para Unión Magdalena, que por intermedio de Jannenson Sarmiento consiguió el 1-1 parcial, generando sensaciones negativas en los asistentes al estadio, quienes se habían organizado previamente para protestar.