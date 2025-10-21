[FOTOS] Bucaramanga aguó la ilusión de Millonarios: empate que sabe a poco

Un complicado partido en el que Millonarios debía sacar adelante la victoria en busca de acercarse al grupo de los ocho. Una caída o el empate ante Bucaramanga acababan con absolutamente toda aspiración del cuadro bogotano que no podía ceder puntos.

Por su parte, Atlético Bucaramanga necesitaba sumar de a tres para volver a tomar el liderato en soledad, ese que perdió con Medellín y Junior. Los santandereanos no pudieron sumar de a tres, pero aguaron las ilusiones albiazules con un empate sobre la hora.

PRIMERA PARTE SIN GOLES Y POCAS ACCIONES

Iniciando el compromiso, Millonarios contó con el balón y con las oportunidades. Sobre los cuatro minutos, Jorge Arias centró y Aldair Quintana rechazó con los puños el peligro. Para hablar de otra acción de gol, habría que reseñar los 28 minutos con otra oportunidad en la que Quintana volvió a aparecer en el primer remate al arco del partido.

Alex Castro sacó un disparo que Aldair Quintana encajonó con facilidad. Luego, Beckham David Castro remató y Quintana volvió a destacarse. Bucaramanga esperó y no atacó durante los primeros 45 minutos más allá de una agónica oportunidad que, de hecho, fue gol, pero no subió al marcador por fuera de juego.

Bucaramanga solo tuvo una acción de gol sobre los 45 minutos cuando Carlos Henao peinó el balón al área para que Kevin Londoño la empujara al fondo. Sin embargo, la jugada fue anulada por un fuera de juego claro del defensor central.

EMPATE Y GOLPETAZO A MILLONARIOS

Con el empate en ceros durante los primeros 45 minutos, todo buscaba definición en el segundo tiempo. David Mackalister Silva, de buen comienzo no pudo guiar al cuadro embajador, ni tampoco Fabián Sambueza en el elenco visitante. No hubo acciones de riesgo durante los primeros tramos.

No fue sino hasta los 73 minutos cuando Beckham David Castro aprovechó un envío al área y de ‘palomita’ venció al arquero, Aldair Quintana que había resistido en los pocos embates locales. Esta vez no pudo detener el disparo del extremo que revitalizaba a Millonarios.

Bucaramanga no quiso dejar con vida a Millonarios y en los últimos diez minutos, Fabián Sambueza se dedicó a aguarle la alegría a los albiazules con un remate en el segundo palo imposible para Diego Novoa. La última acción tuvo a Neyder Moreno protagonista con una entrada al área que evitó el palo y un centro que encontró a Luciano Pons y Novoa salvó.

Con el empate, Millonarios se ubica en la casilla 15 con 18 puntos a falta de cuatro partidos por disputar. Bucaramanga vuelve a tomar el liderato compartido con Junior y Medellín.