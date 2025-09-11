[Fotos] Dayro volvió a Once Caldas y le dio un regalo al Arriero

Recientemente se llevaron a cabo las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias suramericanas, en donde la Selección Colombia contó con la presencia de Dayro Moreno, quien fue convocado por Néstor Lorenzo, pero solo jugó diez minutos ante Bolivia.

Ahora, el delantero tolimense llegó a Colombia, y de inmediato se sumó a los entrenamientos de Once Caldas, equipo que sacó buenos resultados en su ausencia, y que espera retomar el camino en la Liga Betplay.

Y una vez Dayro se unió al Once Caldas, 'se dejó ver' con un regalo para el técnico de su equipo, pues llegó a Manizales con una camiseta de la Selección Colombia marcada con el '17' y su nombre.

De inmediato Hernán Darío 'Arriero' Herrera se puso la camiseta que le regaló Dayro Moreno, y el momento fue capturado por el departamento de comunicaciones de Once Caldas, que lo posteó en sus redes sociales.

Fotos del Arriero Herrera con la camiseta de Dayro en la Selección Colombia