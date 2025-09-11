Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 22:17
[Fotos] Dayro volvió a Once Caldas y le dio un regalo al Arriero
El delantero viene de integrar la convocatoria de la Selección Colombia en las fechas 17 y 18 de Eliminatorias.
Recientemente se llevaron a cabo las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias suramericanas, en donde la Selección Colombia contó con la presencia de Dayro Moreno, quien fue convocado por Néstor Lorenzo, pero solo jugó diez minutos ante Bolivia.
Ahora, el delantero tolimense llegó a Colombia, y de inmediato se sumó a los entrenamientos de Once Caldas, equipo que sacó buenos resultados en su ausencia, y que espera retomar el camino en la Liga Betplay.
Y una vez Dayro se unió al Once Caldas, 'se dejó ver' con un regalo para el técnico de su equipo, pues llegó a Manizales con una camiseta de la Selección Colombia marcada con el '17' y su nombre.
De inmediato Hernán Darío 'Arriero' Herrera se puso la camiseta que le regaló Dayro Moreno, y el momento fue capturado por el departamento de comunicaciones de Once Caldas, que lo posteó en sus redes sociales.
Fotos del Arriero Herrera con la camiseta de Dayro en la Selección Colombia
The goat in the house 🏟️ pic.twitter.com/HeensszEHN— 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) September 11, 2025
El delantero llegó en óptimas condiciones a su equipo, pues la participación con la Selección Colombia fue efímera, ya que solo jugó en la fecha 17, y en la última no tuvo minutos en el juego ante Venezuela.
Ahora, de la mano de Dayro Moreno, Once Caldas espera mejorar su curso en la Liga Betplay, así como de cerrar su clasificación a cuartos de final de la Copa Betplay y seguir avanzando en Copa Sudamericana.
Próximos partidos de Once Caldas
En la undécima fecha de la Liga Betplay, Once Caldas recibirá a Envigado FC en el Palogrande el sábado 13 de septiembre, y el miércoles 17 se enfrentará con Independiente del Valle en Quito por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.
