[FOTOS] Llaneros propinó golpe en la capital: victoria que deja a Santa Fe en vilo

La ‘Pachoneta’ se empezó a caer poco a poco después de la eliminación de la Copa BetPlay contra el Deportivo Independiente Medellín. Lo que había iniciado con goleada frente a La Equidad terminó en desilusión que persistió ante Llaneros en un duelo clave por la clasificación.

Ante un rival directo, Santa Fe perdió a Andrés Mosquera Marmolejo y Yilmar Velásquez que hacen parte del departamento médico. Weimar Asprilla tomó la responsabilidad en el arco cardenal y sufrió bastante.

DEL EMPATE A LA DERROTA HAY UN PASO: SANTA FE IGUALÓ LLANEROS PEGÓ

Los cardenales intentaron poner el primer tanto en el marcador en una jugada colectiva con centro de Elvis Perlaza y un testarazo de Hugo Rodallega que atrapó Miguel Ortega.

Poco a poco, Llaneros se adueñó de la pelota y de las opciones ante un Santa Fe que esperó a encontrar una posibilidad de marcar. Justamente, en la primera media hora del juego, un córner de Bryan Urueña encontró la cabeza de Francisco Meza que conectó con dirección al arco y marcó el primer tanto del juego.

Santa Fe se sacudió con un testarazo de Cristian Mafla que estaba demostrando ser el más importante en ataque del cuadro cardenal, pero su intento se perdió por encima del larguero. Los locales se limitaron a buscar a Hugo Rodallega, pero el goleador no estuvo en el primer tiempo.

En un tiro de esquina que Santa Fe ejecutó en corto, Alexis Zapata sacó un remate con dirección al arco que desvió Cristian Mafla y se le coló a Miguel Ortega para poner el empate que poco duró en el marcador. Y es que, Llaneros avisó con una habilitación estelar de Bryan Urueña que dejó a Carlos Cortés Barreiro que picó el balón por encima de Weimar Asprilla, pero se perdió por un lado.

Antes de que acabara la primera parte, Luis Miranda puso el segundo apagando la emoción del empate cardenal. Julián Angulo habilitó a Miranda que definió cruzado al fondo.

UNO MÁS DE LLANEROS Y DECEPCIÓN DE SANTA FE

En el segundo tiempo, las cosas no mejoraron para Santa Fe. Aunque salió el sol y apagó la lluvia, Llaneros se fue arriba con una serie de rebotes sobre los 68 minutos. La pelota la terminó desviando Carlos Cortés Barreiro que puso el tercero en el marcador.

A partir del tercer golpe, Santa Fe se fue en busca de descontar, algo que era necesario a falta de más de veinte minutos para acabar el partido. Harold Santiago Mosquera remató y Miguel Ortega salvó la primera, luego a quemarropa, despejó una jugada acrobática de Emmanuel Olivera y, cerró la jornada ideal con una atajada contra Cristian Mafla.

No hubo tiempo para más, Llaneros se convirtió en la ‘Bestia Negra’ de Millonarios y Santa Fe en Bogotá y se metió en puestos de clasificación. Los cardenales son octavos y visitarán a Boyacá Chicó, mientras que los de Villavicencio recibirán a Once Caldas en la fecha 16 de la Liga BetPlay.