[Fotos] Millonarios revivió, ganó con uno menos y dejó a Santa Fe sin puntos

Millonarios superó 1-0 a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín por la jornada 17 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga BetPlay. Con este resultado, el conjunto azul mantiene sus opciones de clasificar a la siguiente fase del campeonato, mientras que Santa Fe perdió terreno en la tabla de posiciones.

El encuentro se disputó con alta intensidad desde los primeros minutos. Santa Fe buscó el control del balón y registró el 53% de la posesión, mientras que Millonarios apostó por un juego más directo. El equipo cardenal generó 14 remates, de los cuales 5 fueron al arco, mientras que el visitante tuvo 11 intentos y 4 de ellos con destino a portería.

La primera parte transcurrió sin goles, aunque ambos equipos lograron aproximaciones claras. Santa Fe intentó abrir el marcador a través de sus extremos, mientras que Millonarios buscó sorprender en transiciones rápidas. En el segundo tiempo, el desarrollo del juego se mantuvo equilibrado, hasta que una acción individual cambió el rumbo del partido.

A los 65 minutos, Dewar Victoria fue expulsado y Cristian Cañozales definió al minuto 90+7 para darle la victoria a Millonarios.

Con este resultado, Millonarios alcanzó tres puntos determinantes que lo mantienen con posibilidades matemáticas de avanzar a la fase final. En las próximas jornadas deberá enfrentar a rivales directos en la lucha por la clasificación. Santa Fe, por su parte, sumó una derrota que complica su panorama en el grupo y lo obliga a ganar los partidos restantes para mantener opciones.