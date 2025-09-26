[Fotos] Santa Fe se olvida de Bava y presume a su nuevo técnico

Independiente Santa Fe ya tiene nuevo entrenador tras la salida de Jorge Bava. Y este viernes 26 de septiembre, el club publicó algunas fotografías en las que se lo ve dirigiendo una práctica y alistando el debut que será el próximo domingo.

Pues en el mismo comunicado en que Santa Fe anunció la renuncia de Jorge Bava el pasado miércoles, confirmó a Francisco López como técnico del plantel profesional. Este viernes ya se postearon fotos del DT, muy querido por la hinchada Cardenal.

Los datos de Francisco López como técnico de Santa Fe

De hecho, los administradores de las redes sociales de Santa Fe han aprovechado la coyuntura y han denominado este nuevo proceso como 'La Pachoneta', recordando que en el semestre anterior López dirigió siete partidos, y consiguió 16 puntos de 21 posibles, siendo un gran aporte para que el equipo se metiera en cuadrangulares.

En ese orden de ideas, la designación de López no fue sorpresiva, pues el estratega -quien realmente ejerce como director deportivo- ya había asumido el mando de Santa Fe en remplazo de Pablo Peirano.