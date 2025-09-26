Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 13:46
[Fotos] Santa Fe se olvida de Bava y presume a su nuevo técnico
El León estrenará DT el próximo domingo cuando reciba a La Equidad por la fecha 13 de la Liga Betplay 2025-II.
Independiente Santa Fe ya tiene nuevo entrenador tras la salida de Jorge Bava. Y este viernes 26 de septiembre, el club publicó algunas fotografías en las que se lo ve dirigiendo una práctica y alistando el debut que será el próximo domingo.
Pues en el mismo comunicado en que Santa Fe anunció la renuncia de Jorge Bava el pasado miércoles, confirmó a Francisco López como técnico del plantel profesional. Este viernes ya se postearon fotos del DT, muy querido por la hinchada Cardenal.
Los datos de Francisco López como técnico de Santa Fe
De hecho, los administradores de las redes sociales de Santa Fe han aprovechado la coyuntura y han denominado este nuevo proceso como 'La Pachoneta', recordando que en el semestre anterior López dirigió siete partidos, y consiguió 16 puntos de 21 posibles, siendo un gran aporte para que el equipo se metiera en cuadrangulares.
En ese orden de ideas, la designación de López no fue sorpresiva, pues el estratega -quien realmente ejerce como director deportivo- ya había asumido el mando de Santa Fe en remplazo de Pablo Peirano.
La Pachoneta 🦁🇮🇩❤️🤍 pic.twitter.com/RvWMEbaLhp— Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 26, 2025
Así las cosas, López y Grigori Méndez estarán a cargo del equipo en una etapa clave de la temporada. Aunque se espera que empiecen a sonar candidatos para ocupar el banquillo en propiedad, no se descarta que la dupla continúe hasta el cierre del 2025.
Cabe recordar que Grigori Méndez era el técnico de Santa Fe en 2021, cuando el León derrotó en la Superliga a América de Cali, por lo que entró en la lista de campeones con el club del cual es canterano e hincha.
Próximos partidos de Santa Fe
El debut de la pareja López - Méndez al frente de Independiente Santa Fe será el domingo 28 de septiembre ante La Equidad en El Campín por la fecha 13 de Liga Betplay; tres días después, el miércoles 1 de octubre, el León se medirá con Medellín en el estadio de Techo por la vuelta de cuartos de final de Copa Betplay.
