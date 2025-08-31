[Fotos] Santa Fe sorprende y presume a sus nuevos arqueros

Independiente Santa Fe será el equipo que cierre la novena fecha de la Liga Betplay cuando reciba a Once Caldas en El Campín el próximo lunes 1 de septiembre, y previo al encuentro, en redes sociales se publicaron fotografías de los nuevos arqueros del Rojo.

Se trató de una dinámica que se hizo en pleno entrenamiento, pues en la sesión matutina de este domingo hubo un cambio de roles, en el que participaron varios futbolistas y el entrenador Jorge Bava.

En las fotografías publicadas por la cuenta oficial de Independiente Santa Fe se aprecia a Andrés Mosquera Marmolejo como entrenador, mientras que Jorge Bava aparece pateando la pelota, y como arqueros de cada grupo están Edwar López e Iván Scarpeta.

Evidentemente no se trata de algo serio, sino de una dinámica de grupo en donde se refleja el buen ambiente que hay en el plantel profesional de Independiente Santa Fe, que si bien no ha conseguido los resultados esperados este semestre, podría volver a meterse provisionalmente en el grupo de ocho en caso de derrotar al Caldas.