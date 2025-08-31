Actualizado:
Dom, 31/08/2025 - 12:39
[Fotos] Santa Fe sorprende y presume a sus nuevos arqueros
Los dirigidos por Jorge Bava preparan el partido ante Once Caldas por la novena fecha de Liga Betplay.
Independiente Santa Fe será el equipo que cierre la novena fecha de la Liga Betplay cuando reciba a Once Caldas en El Campín el próximo lunes 1 de septiembre, y previo al encuentro, en redes sociales se publicaron fotografías de los nuevos arqueros del Rojo.
Se trató de una dinámica que se hizo en pleno entrenamiento, pues en la sesión matutina de este domingo hubo un cambio de roles, en el que participaron varios futbolistas y el entrenador Jorge Bava.
En las fotografías publicadas por la cuenta oficial de Independiente Santa Fe se aprecia a Andrés Mosquera Marmolejo como entrenador, mientras que Jorge Bava aparece pateando la pelota, y como arqueros de cada grupo están Edwar López e Iván Scarpeta.
Evidentemente no se trata de algo serio, sino de una dinámica de grupo en donde se refleja el buen ambiente que hay en el plantel profesional de Independiente Santa Fe, que si bien no ha conseguido los resultados esperados este semestre, podría volver a meterse provisionalmente en el grupo de ocho en caso de derrotar al Caldas.
Domingo de cambiar los roles en el León 🤪🦁🇮🇩— Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 31, 2025
¡Mañana todos a El Campín, mañana tenemos Doblete Cardenal! 🏟️ pic.twitter.com/GA3t5Wfyia
Muestra del buen ambiente que hay en el León, fue la charla que tuvieron recientemente Andrés Mosquera Marmolejo, Hugo Rodallega y Daniel Torres con el plantel femenino, en donde se les recordó la resiliencia y fe que mueve por tradición al equipo, previo a la clasificación de las Leonas a la semifinales de la Liga Betplay Femenina.
Entre otras cosas, en las fotografías posteadas se puede ver a Hugo Rodallega, quien integrará una convocatoria por primera vez en este semestre, pues la última vez que jugó fue en la final del 2025-I cuando fue el héroe del título del León ante Independiente Medellín.
¿Rodallega será titular en Santa Fe vs Once Caldas?
Probablemente Hugo Rodallega no sea titular en el partido entre Leones y Albos, pero sí hará parte de los suplentes, y es posible que tenga minutos en la segunda mitad, con el fin de que de a poco retome el nivel mostrado en el remate del semestre anterior.
Próximos partidos de Independiente Santa Fe
Luego de recibir a Once Caldas este lunes a las 7:30, Independiente Santa Fe jugará el clásico bogotano de la fecha 10 ante Millonarios FC el próximo sábado 6 de septiembre a las 8:30 p. m., con localía de los Azules.
