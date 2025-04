Francisco Chaverra no ocultó pedido del DIM por la 'paradiña'

Independiente Medellín sigue sumando buenos resultados en el marco del todos contra todos de la Liga Betplay, pues el equipo de Alejandro Restrepo consiguió un triunfo más que importante ante Independiente Santa Fe en su visita a Bogotá.

Sin duda, uno de los protagonistas del juego fue Francisco Chaverra, quien anotó uno de los goles en El Campín para el triunfo de su equipo, por lo que fue entrevistado al finalizar el juego y habló sobre su polémica jugada que ha dado de que hablar a lo largo de toda la temporada.

"La ‘Chaverrinha’ es diversión, pero ya es una decisión de los árbitros sacar amarilla. Los compañeros antes de que inicie el partido me dicen que no me pare en el balón, pero toca hacerla", dio a conocer.

Vale la pena mencionar que la jugada también se ha visto en el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe, cuando Néiser Villarreal la realizó con el marcador 2-0 a favor de su equipo, generando bastante polémica entre los aficionados colombianos.

De esta forma, sigue el debate sobre la jugada y su sello de provocación para algunos o de buen fútbol para otros, pero lo cierto es que cada vez se toman medidas para enfrentar este caso que ha sido tendencia en Colombia gracias al jugador del Medellín.

Vale la pena destacar que el Medellín se encuentra en la quinta casilla del todos contra todos de la Liga Betplay tras sumar 24 puntos en el torneo tras haber disputado 13 fechas en el torneo y con la mira puesta en los cuadrangulares.

La temporada del DIM es un reflejo de su rica historia, su lucha por superar obstáculos actuales y la esperanza puesta en una renovación que permita al club recuperar su protagonismo en el fútbol colombiano. La combinación de una defensa sólida, la búsqueda de mayor efectividad ofensiva y la incorporación de nuevos talentos serán claves para que el Poderoso de la Montaña aspire a mejores resultados en el presente año.