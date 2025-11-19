Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 22:05
Francisco López explicó la derrota de Santa Fe contra Bucaramanga
Pese a que el rival se quedó con un jugador menos, se terminó llevando los tres puntos en la primera fecha de cuadrangulares.
Francisco López, técnico de Independiente Santa Fe, analizó la derrota 1-0 frente a Atlético Bucaramanga en el arranque de los cuadrangulares. El juego se definió temprano, al minuto 16, con el gol del argentino Luciano Pons.
El entrenador reconoció que el equipo no logró descifrar el partido, incluso después de la expulsión de Gustavo Charrupí al minuto 42. Santa Fe jugó casi todo el complemento con un hombre de más, pero no lo pudo traducir en goles.
“Fue un partido de finales, de cuadrangulares, de los 8 mejores equipos. Se desequilibra en una pelota quieta. No logramos encontrar el camino”, declaró López tras el encuentro.
El técnico insistió en que la falta de definición fue determinante. Señaló que su equipo generó cuatro opciones claras, además de remates de media distancia, pero no tuvo precisión en el último cuarto de cancha.
“Faltó anotar. Para ganar hay que hacer un gol más que el rival”, remarcó, dejando claro que el problema no pasó por la intención sino por la eficacia.
López defendió el esfuerzo de sus jugadores y destacó la intensidad del equipo durante todo el partido, tanto en igualdad numérica como con el hombre de más en la segunda etapa.
Aseguró que los cambios se dieron por la fatiga acumulada, producto de perseguir a un Bucaramanga rápido por los costados y sostenido en transiciones constantes.
Finalmente, el entrenador negó que este cuadrangular sea “fácil” y resaltó el nivel de todos los rivales. “Los ocho que clasificaron son de excelente rendimiento. Esto son las finales”, concluyó.
Próximo partido de Santa Fe
Independiente Santa Fe volverá a jugar el próximo sábado contra Fortaleza por la segunda fecha del cuadrangular B; el partido será en El Campín e iniciará a las 5:00 de la tarde.
Fuente
Antena 2