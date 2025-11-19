Francisco López explicó la derrota de Santa Fe contra Bucaramanga

Francisco López, técnico de Independiente Santa Fe, analizó la derrota 1-0 frente a Atlético Bucaramanga en el arranque de los cuadrangulares. El juego se definió temprano, al minuto 16, con el gol del argentino Luciano Pons.

El entrenador reconoció que el equipo no logró descifrar el partido, incluso después de la expulsión de Gustavo Charrupí al minuto 42. Santa Fe jugó casi todo el complemento con un hombre de más, pero no lo pudo traducir en goles.

“Fue un partido de finales, de cuadrangulares, de los 8 mejores equipos. Se desequilibra en una pelota quieta. No logramos encontrar el camino”, declaró López tras el encuentro.

El técnico insistió en que la falta de definición fue determinante. Señaló que su equipo generó cuatro opciones claras, además de remates de media distancia, pero no tuvo precisión en el último cuarto de cancha.