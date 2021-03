Francisco Maturana regresa al fútbol colombiano con rol de directivo

Después de algunos años sin ocupar un cargo determinante en el Fútbol Profesional Colombia, se confirmó esté miércoles 31 de marzo que Francisco Antonio Maturana García vuelve a la actividad para asumir un rol de directivo, pero en Deportivo Independiente Medellín.

Maturana hará parte de la junta directiva del conjunto 'poderoso' como uno de los "miembros principales" y estará acompañado por Luis Santiago Cuartas Tamayo, Carlos Mario Díez Gómez, Juan Camilo Restrepo y Juan Fernando Vélez, quienes ya se desempeñaban con anterioridad en el equipo antioqueño.

De esta manera, 'pacho' Maturana se reencontrará en una institución con Hernán Darío 'bolillo' Gómez ya que estos trabajaron juntos entre 1987 y 1994, primero en Atlético Nacional y luego en la Selección Colombia de mayores

En aquella ocasión, 'Bolillo' fue asistente técnico de Maturana.

Francisco Maturana no hacía parte de un equipo del fútbol colombiano desde la temporada 2017, cuando estuvo como director técnico de Once Caldas, en donde dirigió 21 partidos antes de ser destituido al no conseguir los resultados esperados.

La última experiencia como entrenador en propiedad fue en el 2019 en Bolivia con el club Royal Pari.

Como directivo, Maturana ha ocupado importantes cargos en la Fifa y en la Confederación Sudamericana de Fútbol.