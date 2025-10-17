Frank Fabra llegaría a un histórico del fútbol colombiano en 2026

Frank Fabra y Boca Juniors no continuarán ligados, pues el lateral izquierdo fue notificado de que su contrato no se renovará una vez se cumpla este en diciembre de 2025. A partir de ahora, el jugador con pasado en la Selección Colombia analiza ofertas para continuar su desarrollo profesional.

Puede leer: Así es la 'fiesta' que alista Cali para la final de Libertadores Fem

El nivel de Fabra ha sido bastante irregular en los últimos meses, y era un 'secreto a voces' que el Xeneize no le ofrecería renovación, pues no entra en el proceso de reestructuración del club, e incluso el cuerpo técnico anterior no lo tenía en sus planes para el próximo año.

¿Cuál es el nuevo equipo de Frank Fabra?

Existe la posibilidad de que Frank Fabra sea nuevo jugador de Independiente Medellín, pues la relación entre el club antioqueño y el futbolista es bastante buena, fuera de que ya estuvieron ligados durante el segundo semestre de 2015, justo antes de que el lateral se uniera a Boca.

Apenas han surgido rumores y las conversaciones no están avanzadas, pero es una posibilidad que seguramente analizarán las dos partes, ya que si bien Fabra no ha mostrado su mejor versión recientemente, tiene la calidad técnica para desempeñarse en un equipo importante del FPC.