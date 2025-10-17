Actualizado:
Frank Fabra llegaría a un histórico del fútbol colombiano en 2026
El lateral izquierdo saldrá de Boca Juniors luego de diez años.
Frank Fabra y Boca Juniors no continuarán ligados, pues el lateral izquierdo fue notificado de que su contrato no se renovará una vez se cumpla este en diciembre de 2025. A partir de ahora, el jugador con pasado en la Selección Colombia analiza ofertas para continuar su desarrollo profesional.
El nivel de Fabra ha sido bastante irregular en los últimos meses, y era un 'secreto a voces' que el Xeneize no le ofrecería renovación, pues no entra en el proceso de reestructuración del club, e incluso el cuerpo técnico anterior no lo tenía en sus planes para el próximo año.
¿Cuál es el nuevo equipo de Frank Fabra?
Existe la posibilidad de que Frank Fabra sea nuevo jugador de Independiente Medellín, pues la relación entre el club antioqueño y el futbolista es bastante buena, fuera de que ya estuvieron ligados durante el segundo semestre de 2015, justo antes de que el lateral se uniera a Boca.
Apenas han surgido rumores y las conversaciones no están avanzadas, pero es una posibilidad que seguramente analizarán las dos partes, ya que si bien Fabra no ha mostrado su mejor versión recientemente, tiene la calidad técnica para desempeñarse en un equipo importante del FPC.
¿Cómo le fue a Frank Fabra en Independiente Medellín?
Frank Fabra llegó a Independiente Medellín para el segundo semestre de 2015 procedente de Deportivo Cali, y en el cuadro antioqueño disputó 24 partidos, dejando un buen balance en zona defensiva, aportando además dos asistencias y un gol. De allí dio el salto a Boca Juniors a inicios de 2016.
El lateral antioqueño inició su carrera deportiva en 2010 con Envigado FC, equipo con el cual jugó ocho semestres, antes de pasar a Deportivo Cali en el 2014-II y hasta 2015-I cuando se consagró campeón de la primera división del fútbol colombiano justo ante el DIM, club que lo tuvo seis meses previo al fichaje por Boca Juniors donde jugó por diez años y fue convocado a Selección Colombia.
Los números de Frank Fabra en Boca Juniors y Selección Colombia
Si bien en 2025 Fabra solo ha disputado cuatro partidos, desde su llegada en 2016 suma 244 participaciones, 14 goles y 34 asistencias. En su palmarés alcanzó nueve títulos locales con el Xeneize.
Con la Selección Colombia, Fabra ha disputado tres Eliminatorias suramericanas -pero no ha jugado ningún Mundial- y fue citado a dos ediciones de la Copa América.
